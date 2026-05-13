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Gaudí-Jahr 2026: Barcelona neu entdecken – ein Reisebuch für Erlebnisse abseits der Selfie-Massen

2026 jährt sich der Todestag des Architektur-Genies Antoni Gaudí zum 100. Mal. Während die Welt auf die Fertigstellung der Sagrada Família blickt, stellt MZ-Autor Frank Feldmeier mit der Neuauflage “Barcelona mal anders” die Weichen für ein völlig anderes Reiseerlebnis

Torre Bellesguard.

Torre Bellesguard. / Frank Feldmeier

Salomé Wirsinger

In einer Zeit, in der Algorithmen und flüchtige Influencer-Tipps den Takt vorgeben, setzt MZ-Autor Frank Feldmeier auf persönlich erlebte Inhalte. Das Konzept: Schmökern statt Scrollen. Der Guide ist eine Neuauflage der “Barcelona-Abenteuer”, wurde komplett aktualisiert und hat jetzt ein handliches Pocketformat (10 x 17 cm) – perfekt für die Jackentasche, aber gewichtig im Inhalt. Auf 240 Seiten bietet das Buch 33 Reportagen, die nicht nur informieren, sondern zum Nacherleben einladen.

Die Zielgruppe ist klar definiert: Reisende, die tiefer einsteigen wollen, und Spanien-Residenten, die Barcelona mit neuen Augen sehen möchten. Hier spielen nicht die klassischen Postkartenmotive die Hauptrolle, sondern individuelle Erlebnisse, meist fernab des großen Tourismusbetriebs.

Das Gaudí-Jubiläum ohne Gedränge genießen

Das Jahr 2026 lockt nicht nur Architektur-Fans nach Katalonien - der Todestag des Modernisme-Genies Antoni Gaudí jährt sich zum hundertsten Mal. Doch wie entkommt man den Massen? „Barcelona mal anders“ rückt Meisterwerke in den Fokus, die oft „unter dem Radar“ fliegen, aber die wahre Essenz des katalanischen Jugendstils atmen.

Krypta der Colònia Güell.

Krypta der Colònia Güell. / Frank Feldmeier

Während sich an der Casa Batlló und im Parc Güell Menschenschlangen bilden, führt Feldmeier seine Leser zu Orten wie der Casa Vicens in Gràcia – Gaudís farbenfrohem Erstlingswerk. Oder zur Torre Bellesguard am Fuße des Tibidabo, einem Ort voller Ruhe und Geschichte. Auch die Krypta der Colònia Güell, das Sagrada-Família-„Labor“ des Meisters vor den Toren der Stadt, wird zum Pflichttermin für Kenner. Es geht um Architekturwunder jenseits des Gedränges.

Eintauchen in die katalanische Seele

Doch Barcelona ist mehr als nur Architektur. Der Guide blickt hinter die Kulissen der Metropole:

  • Kulturelle Teilhabe: Wer weiß schon, dass man bei den Proben der Castellers, den Erbauern der Menschenpyramiden, nicht nur zuschauen, sondern sogar mitmachen kann?
  • Verborgene Geschichte: Ein Besuch im ehemaligen Gefängnis La Model lässt die dunklen Kapitel der Stadt lebendig werden.
  • Innovative Perspektiven: Im CaixaForum können Besucher dank Virtual Reality direkt im Sinfonieorchester des berühmten Gran Teatre del Liceu Platz nehmen. Gänsehaut garantiert.
Bei der Probe der Castellers.

Bei der Probe der Castellers. / Frank Feldmeier

Genuss & Skurriles: Von Paella-Intensivkursen über Live-Jazz auf einem Katamaran bis hin zu den Skurrilitäten auf einem Friedhof mit Panorama-Blick – das Buch deckt die gesamte Bandbreite der Metropole ab.

Das Urteil der Fachpresse

Die Presse lobt seit der Erstausgabe der “Mallorca-Abenteuer” den besonderen Blickwinkel des Autors. Während die „Welt“ die „neuen Wege zu kuriosen Zielen“ hervorhebt, bezeichnete die FAZ die Reihe als „Kunststück“, dem es gelinge, originelle Abenteuer an Orten auf Mallorca zu finden, an denen vermeintlich schon jeder Stein umgedreht wurde.

Über den Autor

Frank Feldmeier berichtet seit über 20 Jahren als Journalist über Spanien und Mallorca. Seine Reportagen, Features und Interviews zeichnen sich durch die Mischung aus Innen- und Außenseiterperspektive aus. Er kennt die Schatten der Vergangenheit ebenso wie die modernen Initiativen zur Erhaltung von Kultur und Natur.

Produktdaten auf einen Blick:

  • Titel: Barcelona mal anders – Außergewöhnliche Entdeckertouren
  • Autor: Frank Feldmeier
  • Format: 10 x 17 cm, 240 Seiten
  • Ausstattung: Komplett aktualisierte Neuauflage 2026
  • Preis: 15,00 € (D) | 15,50 € (A) | 23,00 CHF
  • ISBN: 978-3-96685-645-4
  • Verlag: Michael Müller Verlag

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Erhältlich im gut sortierten Buchhandel sowie direkt über den Michael Müller Verlag oder auf Amazon.

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