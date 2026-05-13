Kati Winter

Mit dem Bus entlang der Playa de Palma: Die besten Stopps zwischen Balneario 6 und 15

Im ersten Video ging es um die Abschnitte vom Balneario 0 bis 6 an der Playa de Palma. Jetzt geht es weiter: An den Balnearios 7 und 8 wird der Strand wieder breiter, außerdem erwarten große Sandburgen die Besucher. Bei den Balnearios 9 und 10 gibt es einen Spielplatz und einen Park direkt hinter dem Strand. Rund um Balneario 11 liegen ein Einkaufszentrum und das Palma Aquarium. In den letzten Abschnitten wird es dann deutlich lokaler: Hier sind vor allem viele Einheimische unterwegs, die Fußball oder Volleyball spielen.