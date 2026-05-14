Zug- und Busfahrkarte bald in der App: So können Sie die Ersten sein, die die digitale Tarjeta Única auf Mallorca nutzen

Die Balearen-Regierung hat über das Transportkonsortium auf Mallorca ein Pilotprojekt zur Digitalisierung der Tarjeta Única auf Handys gestartet. Die Tests sollen in mehreren Etappen ablaufen. In der ersten Phase richtet sich das Projekt zunächst an Passagiere der Metro.

Mit der neuen App, an der das Transportkonsortium derzeit arbeitet, soll das Reisen im öffentlichen Nahverkehr bald bequemer werden, da die physische Karte künftig nicht mehr benötigt wird. Eine der wichtigsten Funktionen der App ist die Digitalisierung der Tarjeta Única.

Um die Funktionalität der App zu prüfen und zu sehen, wo noch Verbesserungen notwendig sind, bevor die Anwendung allen Nutzern zur Verfügung gestellt wird, bittet das Konsortium nun um Mithilfe einiger Passagiere.

Hier für Testphase anmelden

Interessierte Fahrgäste können sich freiwillig an den Tests beteiligen, die virtuelle Karte ausprobieren und ihre Erfahrungen später mit dem Consorci de Transports de Mallorca teilen. In einer ersten Testphase werden nur Personen gesucht, die regelmäßig die Metrolinie M1 Palma–UIB–ParcBit nutzen und die physische Tarjeta Única oder auch die Tarjeta Intermodal bereits haben.

Geplant ist, die Tests dann schrittweise auf weitere Nutzer der beiden Karten auszuweiten, also auch die, die die Überlandbusse, die Züge sowie die Stadtbusse der EMT Palma nutzen.

Interessierte Metro-Nutzer können sich unter diesem Link per Online-Formular bewerben. Nach Prüfung der Anmeldung erhalten ausgewählte Teilnehmer, deren Profil den Voraussetzungen entspricht, innerhalb weniger Tage eine E-Mail mit Anweisungen zum Herunterladen der App. Das Konsortium wird die Teilnehmer während der Testphase dann kontaktieren, um ihre Erfahrungen auszuwerten.

Das sind die Voraussetzungen

Die neue App des öffentlichen Verkehrsnetzes ist mit Android-Geräten ab Version 6.0 sowie mit iOS-Geräten ab Version 17.6 kompatibel. Voraussetzung ist jeweils, dass das Gerät über die Funktechnik NFC verfügt, die auch beim Bezahlen per Handy zum Einsatz kommt.

Neben der Digitalisierung der Tarjeta Única wollen die Verantwortlichen künftig auch andere Technologien für Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel verbessern, etwa die Datenverwaltung und das Betriebshilfesystem. So soll es künftig unter anderem möglich sein, in Echtzeit den Standort und die Auslastung der Busse zu prüfen.

Die Verbesserungen kosten drei Millionen Euro. Finanziert werden sie mit dem europäischen Next-Generation-Fonds. Weitere Informationen zu dem Pilotprojekt finden Sie hier.