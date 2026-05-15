So wirbt Etihad für seine Direktverbindung zwischen Mallorca und Abu Dhabi

Der Direktflug von Palma nach Abu Dhabi nimmt Form an: Die Airline Etihad bewirbt die erste Nahost-Verbindung von der Insel bereits mit großen Plakaten. Los geht es am 12. Juni 2026. Dreimal die Woche – dienstags, freitags und sonntags – geht es von Mallorca aus in die Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Die günstigsten Tarife beginnen bei 896 Euro für Hin- und Rückflug in der Economy Class. Die meisten Tickets auf der Website liegen allerdings bei rund 1.200 Euro. Die neue Strecke wird mit einem Airbus A321LR bedient.

Der Plan ist, täglich zu fliegen

Etihad Airways hatte den Flug bereits im vergangenen September angekündigt. Im Januar erklärte ein Vertreter der Fluggesellschaft bei der Tourismusmesse Fitur in Madrid, dass man den Flug mittelfristig täglich anbieten möchte. „Für Etihad ist die Bewerbung Spaniens als Reiseziel sehr wichtig, und es ist eine große Gelegenheit, Palma anzufliegen, nachhaltig zu wachsen und auf Qualitätstourismus zu setzen" erklärte Tiago Phillimore von Etihad. "Es ist auch eine große Chance für die Menschen auf Mallorca, Abu Dhabi und die anderen Reiseziele von Etihad kennenzulernen."