Ibiza-Feeling auf Mallorca: Kult-Hippie-Markt kommt erstmals auf die Insel

Lust auf ein Inselhopping nach Ibiza, ohne dabei auf die Fähre oder ins Flugzeug zu steigen? Vom 22. bis 24. Mai kommt der typisch ibizenkische Hippie-Markt Las Dalias aufs Messegelände in Santa Ponça. „Wir sind mehr als ein Markt. Wir sind ein Lifestyle-Erlebnis und verbinden Musik, Kunst und Gemeinschaft in dem für Ibiza typischen Bohème-Ambiente“, sagte Juanito Mari bei der Pressekonferenz zur Präsentation im El Chaval Beach Club in Magaluf.

Der Besitzer und Organisator von Las Dalias ist schon einmal vorab von der Schwesterinsel angereist, um für sein Event zu werben. Mit dabei sind die beiden Musiker Jon Michell und Aluc, die Begründer der auf Ibiza legendären Namaste-Party, sowie die beiden Kunsthandwerkerinnen Pelusch und Putschi, die bereits seit Jahrzehnten zu der Gemeinschaft von Las Dalias gehören.

Als einer der bekanntesten Hippie-Märkte Ibizas ist Las Dalias längst mehr als nur ein Markt. Ganzjährig geöffnet, gehört er zu den beliebtesten Touristenattraktionen der Insel. Das Gelände liegt bei Sant Carles de Peralta im Norden Ibizas, in der Gemeinde Santa Eulària. Dort begann Las Dalias 1954 als einfache Bar und sozialer Treffpunkt, später wurde es zu einer festen Adresse der alternativen Szene.

Geburtsstunde der Hippie-Szene

In den 60er-Jahren kamen viele junge Reisende aus ganz Europa und den USA auf der Suche nach Freiheit, Natur und Ruhe nach Ibiza. „Wir nannten sie die peluts, weil sie lange und oft verfilzte Haare trugen“, erinnert sich Juanito Mari. Die Hippies waren oft gut ausgebildete Sprösslinge wohlhabender Familien, die bewusst ein Leben jenseits der modernen Zivilisation und weg von den gesellschaftlichen Zwängen zu Hause suchten. Sie lebten oft einfach, teils ohne Strom und Wasser, und hinterließen bis heute sichtbare kulturelle Spuren auf Ibiza.

Der eigentliche Hippie-Markt startete 1985 mit nur fünf Ständen; heute sind es laut Juanito Mari über 300 Stände. Im Sommer kommen wöchentlich im Schnitt 30.000 Besucher auf den Markt. Bekannt ist Las Dalias für handgemachten Schmuck, Mode, Lederwaren und Kunsthandwerk, aber auch Deko, Vintage-Stücke, Naturkosmetik, Musik und Gastronomie gehören zum Konzept. „Kein Stand gleicht dem anderen, ich wähle alle teilnehmenden Kunsthandwerker und ihre Produkte persönlich aus. Wir haben mittlerweile eine Warteliste“, sagt Mari. Für das „Las Dalias Mallorca Tour Event“ in Calvià kommen rund 200 Personen von der Nachbarinsel angereist. Mit dabei sind auch Musiker und Dekorateure. Auch Kunsthandwerker von Mallorca sind vertreten. „Wir sind wie eine große Familie“, so Juanito Mari.

Gründer des Markts un der Szene

Der Musiker und Mitbegründer der Partyreihe Namaste, Jon Michell, kam erstmals mit 18 Jahren nach Ibiza und war einer der peluts. Der heute 75-Jährige mit französisch-schweizerischen Wurzeln lebt seit 1987 mit seiner Frau und Tochter dauerhaft auf Ibiza. „Ich habe die Gründerzeit der Hippiekommune miterlebt und genauso die musikalische Entwicklung vom Rock ’n’ Roll zu Techno und elektronischer Musik. Dabei habe ich über die Jahre alles probiert, was man an Drogen nehmen kann. Mittlerweile bin ich zur Ruhe gekommen, aber die Essenz der Insel ist in uns kristallisiert, und die bringen wir überallhin mit“, sagt Jon Michell. Er wird am Freitagabend ab 17 Uhr auf dem Messegelände den Hippie-Markt auf Mallorca musikalisch eröffnen: erst solo mit Gitarre und danach mit der Namaste-Eröffnungszeremonie.

Musiker Jon Michell (li.), Organisator Miki Jaume (Mitte) und Juanito Mari (Las-Dalias-Besitzer). | F.: BOSSE

Dass Las Dalias überhaupt erstmals nach Mallorca kommt, ist auch Miki Jaume von der Trui-Gruppe zu verdanken. Juanito Mari hatte bereits Jahre zuvor damit geliebäugelt, seinen Hippie-Markt auf die größere Schwesterinsel zu bringen, aber nie den richtigen Ansprechpartner vor Ort gefunden. „Es war wie Liebe auf den ersten Blick zwischen den beiden, als sie erstmals miteinander sprachen“, sagt Kathy da Costa, die Pressefrau von Trui. Die beiden sind davon überzeugt, dass die Las-Dalias-Mallorca-Tour keine Eintagsfliege bleibt. „Das Konzept ist einmalig, und es ist für jeden von jung bis alt etwas dabei. Wir hoffen, dass die Premiere hier ein voller Erfolg wird und wir es dann jährlich wiederholen“, sagt Miki Jaume.

Zur offiziellen Eröffnung am Freitag um 19 Uhr kommen Politiker beider Inseln, auch Ministerpräsidentin Marga Prohens habe ihren Besuch zugesagt, heißt es. Das Event beginnt Freitag mit einem Nachtmarkt, an allen drei Tagen gibt es zwei Bühnen mit Livemusik, Foodtrucks und einen Kinderbereich. Am Samstag und Sonntag kommt noch die „Conscious-Zone“ mit holistischen Angeboten dazu. Die Wettergötter sind bereits beschworen worden.

Las Dalias – Mallorca Tour Hippie-Markt von Ibiza, Recinto Ferial El Molino, Son Bugadelles (Santa Ponça, Gemeinde Calvià) 22.-24. Mai: fr.: 17-0 Uhr, Sa. und So.: 11-0 Uhr. Eintritt ab 14 Jahre: 8 Euro. Mehr Infos hier.

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