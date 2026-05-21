Tuifly plant im Sommer 2027 rund 90 Flüge pro Woche nach Mallorca

Die Airline Tuifly will Mallorca im Sommer 2027 mit rund 90 Flügen pro Woche ansteuern. Das geht aus dem am Donnerstag (21.5.) veröffentlichten Sommerflugplan des Reiseveranstalters hervor. Insgesamt plant die Airline mehr als 570 wöchentliche Verbindungen zu Urlaubszielen rund ums Mittelmeer, auf die Kanaren, die Kapverden und ans Rote Meer. Dafür stehen nach Angaben des Unternehmens mehr als drei Millionen Sitzplätze ab Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, München und Stuttgart zur Verfügung.

Besonders stark bleibt das Spanien-Angebot: Mehr als 240 Flüge pro Woche führen zu spanischen Urlaubszielen, etwa 90 davon allein nach Mallorca. Die Kanaren werden über 100-mal wöchentlich angeflogen. Auch Griechenland soll weiter ausgebaut werden; rund 200 Verbindungen pro Woche sind nach Kreta, Kos, Rhodos, Korfu und Patras vorgesehen. Hinzu kommen mehrere wöchentliche Flüge zu anderen Zielen, darunter unter anderem Funchal, Faro, Burgas, Varna, Hurghada, Marsa Alam und Sharm el Sheikh.

Mehr als 20.000 Unterkünfte freigeschaltet

Der Sommer 2027 ist bei Tui nach Angaben des Unternehmens ab sofort buchbar. Neben den Flügen seien bereits mehr als 20.000 Unterkünfte weltweit freigeschaltet. Dazu gehören Angebote rund ums Mittelmeer, auf den Balearen und Kanaren, in Griechenland, der Türkei und Ägypten sowie Ziele mit eigener Anreise in Deutschland, Österreich und Italien.

Neu im Programm ist der Robinson Boa Vista auf den Kapverden, der im März 2027 eröffnen soll. Außerdem will Tui auch 2027 sogenannte Solo-Wochen bei Robinson und Tui Magic Life anbieten. Nach Angaben des Unternehmens ist jeder zehnte Tui-Gast allein unterwegs.