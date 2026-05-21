Tumult am Check-in-Schalter: Passagier rastet am Flughafen Mallorca aus

Beamte der Nationalpolizei haben auf Mallorca einen Mann festgenommen, der am Flughafen von Palma randaliert haben soll. Auch andere Reisende waren betroffen. Zu dem Vorfall, den auch viele Urlauber miterlebt haben dürften, kam es am vergangenen Donnerstag (14.5.) gegen 8 Uhr morgens. Wie aus einer Pressemitteilung der Nationalpolizei hervorgeht, hatten Mitarbeiter eines privaten Sicherheitsdienstes am Flughafen die Beamten zur Hilfe gerufen, weil ein Mann einen lauten Streit mit dem Check-in-Personal angezettelt hatte. Dabei soll er die Flughafenmitarbeiter auch bedroht haben. Zudem, so hieß es, zeigte sich der Mann gegenüber anderen Fluggästen streitlustig.

Beamte der Nationalpolizei begaben sich daraufhin zu dem Schalter, an dem der Tumult stattfand. Bei ihrer Ankunft stellten sie fest, dass der Mann tatsächlich sehr aufgebracht war, Drohungen und Beleidigungen gegen Mitarbeiter und Fluggäste ausstieß und zudem gegen das Mobiliar schlug.

Anweisungen der Polizei missachtet

Die Beamten stellten sich zwischen den Mann und die Mitarbeiter und forderten ihn auf, sein Verhalten einzustellen und sich auszuweisen. Der Mann missachtete jedoch die Anweisungen der Beamten. Er setzte sein Verhalten fort, schlug unaufhörlich auf den Check-in-Schalter und versuchte, die Mitarbeiter anzugreifen.

Letztlich überwältigten die Beamten ihn und führten ihn ab. Ihm werden Störung der öffentlichen Ordnung sowie Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen.