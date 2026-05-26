Diese Mallorca-Airline verkauft Flugtickets jetzt auch per WhatsApp

Die mallorquinische Fluggesellschaft Air Europa bietet seit April einen neuen Service über WhatsApp an. Kundinnen und Kunden können über den Kanal Flüge suchen, Flugtickets kaufen, den Status ihrer Buchung prüfen, online einchecken und Fragen mit einem Berater klären. Das gab die Airline in einer Pressemitteilung bekannt.

Erreichbar ist der Service unter der Nummer 911 401 501. Die Betreuung erfolgt auf Spanisch und Englisch. Nach dem Öffnen des Chats können Nutzer über Menüs durch verschiedene Themenbereiche navigieren, Anfragen frei eintippen oder direkt mit einem Berater sprechen.

Reservierung im Chatverlauf

Auch der Ticketkauf kann über WhatsApp abgewickelt werden. Kunden können Flüge suchen und den Kauf im Chat abschließen. Einige Vorgänge sind allerdings derzeit noch ausgeschlossen, darunter der Kauf von Sitzplätzen bei Verbindungen mit mehreren Anschlussflügen, das Einlösen von Suma-Meilen (Prämienpunkte des Vielflieger- und Bonusprogramms von Air Europa) sowie die Nutzung von Rabattcodes. Nach Abschluss der Buchung erhalten Kunden ihre Reservierung direkt im Chatverlauf. Von dort aus kann sie auch in eine Wallet-App oder in eine digitale Brieftasche heruntergeladen werden.

Darüber hinaus lassen sich über den neuen Kanal Buchungsdetails abrufen, darunter Reiseverlauf, gebuchte Leistungen, Passagiere und Tarifbedingungen. Auch Online-Check-in, ausstehende Zahlungen und das Hinzufügen zusätzlicher Leistungen zum Ticket sind möglich. Air Europa kündigte an, den WhatsApp-Service schrittweise um weitere Funktionen zu erweitern.