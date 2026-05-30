95 Ortspolizisten sollen in diesem Sommer die Urlauber an der Playa de Palma beschützen

Palmas Bürgermeister Jaime Martínez hat am Freitag das Sonder-Sicherheitskonzept für die Playa de Palma für die Sommersaison vorgestellt. Der Einsatz läuft bereits seit dem 11. Mai, bleibt bis zum 31. Oktober aktiv und sieht insgesamt 95 Polizeikräfte vor, die gezielt für die Überwachung des Gebiets eingesetzt werden.

Zunächst sind 45 Beamte des regulären Dienstes, darunter fünf Führungskräfte, ausschließlich der Playa de Palma zugeteilt. Der Einsatz deckt täglich den Zeitraum von 10 Uhr bis 7 Uhr des folgenden Tages ab. Ab dem 16. Juni sollen weitere 50 Polizeianwärter hinzukommen. Damit erreicht das Sicherheitskonzept im Laufe der Saison seine vorgesehene Stärke von 95 Kräften.

Feste Teams

Martínez betonte, es handle sich nicht um punktuelle Verstärkungen aus anderen Einheiten, sondern um feste Teams für die Playa de Palma. Dadurch sollen nach seinen Angaben schnellere Reaktionen, eine bessere Koordination und eine genauere Kenntnis der Probleme vor Ort möglich werden. Der Bürgermeister bezeichnete Sicherheit als eine der Prioritäten der Stadtregierung. Ziel sei es, Sicherheit, Rücksichtnahme und ein gutes Zusammenleben zu gewährleisten.

Der Einsatz umfasst Fußstreifen, mobile Streifen und Beamte in Zivil. Unterstützt werden sie von spezialisierten Einheiten wie der motorisierten Einheit, der Soforteinsatz-Einheit, der berittenen Polizei und der Umweltstreife Patrulla Verde. Die Maßnahmen erfolgen in Abstimmung mit der Nationalpolizei. Zusätzlich sollen aus der Touristensteuer finanzierte Sonderdienste die Polizeipräsenz in den verschiedenen Schichten erhöhen.

Bei der Vorstellung verwies Martínez auch auf die städtischen Benimmregeln. Diese habe im vergangenen Sommer an der Playa de Palma und in s’Arenal zur Bearbeitung von fast 2.500 Anzeigen geführt. Als Schwerpunkte nannte er unter anderem illegalen Straßenverkauf, Alkoholkonsum im öffentlichen Raum, Verkehrssicherheit, Lärm und weitere Formen von Fehlverhalten.

Polizeiwache wieder geöffnet

Das Rathaus hat die Polizeiwache an der Plaça de les Meravelles wieder als Anlaufstelle für Bürger geöffnet. Dort sind vier Beamte eingesetzt. Außerdem soll die Videoüberwachung auf 21 Kameras erweitert werden. Geplant sind zudem drei neue Drohnen sowie 27 neue Streifenfahrzeuge, von denen 17 bereits im Einsatz sind. Darüber hinaus wurden sieben elektrische Streifenwagen und ein ebenfalls elektrisch betriebener Polizeitransporter bestellt.

Abonnieren, um zu lesen