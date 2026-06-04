Nele Bendgens

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Urlaub auf Mallorca: So sieht der Bulevar in Peguera nach der Umgestaltung aus

Monatelang wurde auf einem etwa 300 Meter langen Abschnitt des bekannten Bulevar in Peguera gebaggert, gewerkelt und ausgebessert. Seit dieser Woche ist die Hauptverkehrsader der Deutschenhochburg nun auch an der Stelle wieder befahr- und begehbar. Nicht nur die ansässigen Gastronomen und Händler, die über Umsatzbußen geklagt hatten, sondern auch die Urlauber, dürfte dies freuen. Hier und da werden noch kleinere Ausbesserungsarbeiten fertiggestellt. Nele Bendgens hat sich umgeschaut.