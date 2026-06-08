Fiesta-Sommer auf Mallorca: Diese Feste sollten Sie nicht verpassen
Wer im Sommer auf den Balearen unterwegs ist, sollte diese Termine kennen: Viele Orte feiern bis Ende August ihre Schutzheiligen mit Volksfesten, Traditionen und besonderen Ritualen. Mit den Neofestes gibt es auch ganz andere Anlässe zum Feiern
Sommerzeit ist Fiesta-Zeit auf den Balearen. Volksfeste, die meist mit dem Ehrentag einer/eines Heiligen zusammenfallen, sind tief in der Identität der Inseln verwurzelt. Da Vorfreude die schönste Freude ist, stellen wir hier schon einmal einige der wichtigsten Feste bis Ende August vor, die man sich im Kalender markieren sollte.
Die Johannisnacht gibt des Startschuss für den Fiesta-Sommer
Den Start macht mit dem offiziellen Beginn des Sommers die Johannisnacht, vom 23. auf den 24. Juni. Besonders groß wird die sogenannte Nit de Sant Joan auf Mallorca in Palma gefeiert.
Vor allem im Parc de la Mar, am Stadtstrand Platja de Can Pere Antoni sowie an Stränden wie Ciutat Jardí und der Platja de Palma versammeln sich schon tagsüber Menschengruppen, um sich einen der begehrten Plätze im Sand zu sichern, wo an diesem Abend auch gegrillt werden kann. Abends sprühen im Parc de la Mar bei der „Nit del Foc“ mit Correfocs und Dämonengruppen die Funken. Auch in vielen Dörfern der Insel feiert man Sant Joan mit Feuer, Musik und Ritualen – so unter anderem in Alaró, Calvià, Deià, Mancor de la Vall, Muro, Porreres, Sant Joan und Son Servera sowie in Cala d’Or, Pollença, Portopetro und Santa Ponça. Oftmals entzündet man dabei die „Flama del Canigó“, ein kraftvolles, symbolisches Feuer, das jeden Sommer die Johannisfeuer in ganz Katalonien entzündet.
Tanzende Pferde auf Menorca
Besonders beliebt ist der Feiertag auf Menorca, wo in Ciutadella die Festes de Sant Joan religiöse Traditionen mit mittelalterlichen Ritualen und lokaler Identität verbinden. Im Mittelpunkt stehen dabei die menorquinischen Pferde und ihre Reiter, die caixers und cavallers. Bei den jaleos steigen die Pferde auf die Hinterbeine, während die Menge dicht um sie herum feiert.
Nur wenige Tage später, am 29. Juni, dreht sich alles um Sant Pere. Der Schutzpatron der Fischer wird in Alaró, Alcúdia, Colònia de Sant Pere, Búger, Escorca und Pollença gefeiert; auch Andratx, Esporles und Marratxí haben an diesem Tag einen lokalen Feiertag. Besonders stimmungsvoll sind die Schiffsprozessionen in Port d’Alcúdia, Port d’Andratx, Colònia de Sant Pere und Port de Pollença. Festlich geschmückte Boote ziehen dann zu Ehren des Heiligen über das Wasser.
Am 30. Juni folgen in Búger und Marratxí die Feiern zu Sant Marçal, bevor Alcúdia am 2. Juli die Mare de Déu de la Victòria begeht.
Im Juli geht es heiter weiter
Mitte Juli rückt erneut das Meer in den Fokus: Am 16. Juli wird die Mare de Déu del Carme die Schutzheilige der Seeleute und Fischer, gefeiert. Besonders präsent ist diese Fiesta in Port d’Andratx, Portocolom, Port de Pollença und Cala Ratjada, doch auch Calvià, Es Capdellà, Capdepera und Porto Cristo begehen diesen Tag. Vielerorts dauern die Feierlichkeiten rund um Messen, Prozessionen, Konzerte und Feuerwerk mehrere Tage.
Am 20. Juli folgen die Feste zu Ehren von Santa Margalida, die man in Felanitx, Sa Pobla, Santa Margalida, Son Serra de Marina und Santa Maria del Camí feiert. Einen Tag später, am 21. Juli, ehrt Petra seine Schutzpatronin Santa Praxedis –mit einem Ritual, das erst in jüngster Zeit hinzugekommen ist: eine vom Rathausbalkon initiierte „Schlacht der Mandelschalen“.
In Binissalem wird am 24. Juli der Freitag vor Sant Jaume begangen; am 25. Juli selbst feiern Algaida und Randa, Alcúdia, Portocolom und Manacor den heiligen Jakobus. In Alcúdia zieht zu Sant Jaume eine Prozession durch die mittelalterliche Altstadt, begleitet von Konzerten, Märkten und kulinarischen Angeboten. Am selben Tag hat auch Port des Canonge seinen lokalen Feiertag.
Am 28. Juli steht Valldemossa ganz im Zeichen von Santa Catalina Thomàs, der einzigen mallorquinischen Heiligen. Nach der Messe in der Pfarrkirche San Bartolomé zieht eine Prozession durch die Hauptstraßen des Ortes, begleitet von der Beateta, einem Mädchen aus dem Dorf, das die Heilige als Kind darstellt.
Den Juli beschließt Inca am 30. Juli mit Sant Abdon und Sant Senén. Der August beginnt mit der Festa de Sant Feliu in Llubí am 1. August und der zu Ehren der Mare de Déu de les Neus in Santa Eugènia am 3. August.
Der August startet mit einer Piratenschlacht
In Pollença erinnert die Piratenschlacht Moros i Cristians am 2. August an den Angriff des osmanischen Seeräubers Dragut im Jahr 1550: Christen in weißen Nachthemden und Mauren in farbiger Kleidung stellen auf der Plaça de l’Almoina die historische Verteidigung des Ortes nach.
Am 6. August feiert Artà Sant Salvador, am 7. August folgen Lloret de Vistalegre mit dem Tag vor Sant Domingo und Es Llombards im Gemeindegebiet von Santanyí. Der 10. August gehört Sant Llorenç, der in Escorca, Sant Llorenç des Cardassar und Selva begangen wird.
Ebenfalls Anfang August dreht sich in Sencelles alles um Strohballen. Das genaue Datum von S’Embalat, einer sogenannten Neofesta, ist noch nicht bekannt.
Am 14. August begeht Sineu den Vorabend von Mariä Himmelfahrt (15. August), rund um dieses Fest dürfte auch die „pinke“ neofesta Mucada anstehen.
Am 17. August feiert Porreres den Tag nach Sant Roque. Der 24. August ist Sant Bartomeu gewidmet und wird unter anderem in Capdepera, Montuïri, Ses Salines, Sóller und Valldemossa gefeiert; auch Consell hat an diesem Tag seinen lokalen Feiertag. Am 28. August folgen die Feiern zu Sant Agustí in s’Arracó und Felanitx, am 29. August in Estellencs. Den Abschluss macht Ariany mit einem Fest zu Ehren der Mare de Déu d’Atotxa am 31. August.
Im Sommer auf den Balearen darf gefeiert werden!
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