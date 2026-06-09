Preise, Öffnungszeiten und Angebot: Alle Infos zu Spaniens größter Hüpfburg-Anlage an der Playa de Palma

Springen, rutschen, klettern: An der Playa de Palma hat die größte Hüpfburg Spaniens am vergangenem Samstag (6.6.) eröffnet. Der Mega Jump Park befindet sich in der Nähe des Palma Aquariums und bietet auf mehr als 5.000 Quadratmetern verschiedene Spiel- und Aktivitätsbereiche. Im vergangenen Jahr war der Park noch in s’Illot aufgebaut und die MZ testete damals die Anlage.

Preise und Co.

Geöffnet ist der Park täglich von 16 bis 23.30 Uhr. Eine Eintrittskarte gilt jeweils für 90 Minuten und kann auch online gekauft werden. Empfohlen wird der Besuch für Menschen zwischen drei und 99 Jahren. Die Preise unterscheiden sich je nach Wochentag: Von Montag bis Donnerstag kostet der Eintritt 14 Euro, von Freitag bis Sonntag 16 Euro. Für Gruppen ab fünf Personen liegt der Preis bei zwölf Euro pro Person.

Pflicht sind rutschfeste Socken. Diese können vor Ort für vier Euro pro Paar gekauft und nach dem Waschen wiederverwendet werden. Wer bereits eigene Anti-Rutsch-Socken einer anderen Marke besitzt, kann sie ebenfalls mitbringen. Schwangere Frauen haben freien Eintritt und benötigen kein Ticket. Aus Sicherheitsgründen dürfen sie die aufblasbaren Bereiche allerdings nicht betreten.

Was gibt es dort?

Besucher können dort unter anderem über Hindernisparcours laufen, Rutschen hinuntergleiten oder sich an einem Ninja-Parcours versuchen. Zum Angebot gehören außerdem eine Kletterwand, ein freier Sprungbereich, ein Wurfspiel, sowie eine „schwebende Kugel“. Auch ein Ruhebereich und eine Picknickzone sind vorhanden.

Der Mega Jump Park sucht außerdem Personal. In einem Instagram-Beitrag vom vergangenen Freitag hieß es, dass Mitarbeiter für verschiedene Bereiche gesucht werden, darunter Check-in und Kundenbetreuung, Parkaufsicht, Sicherheit, Service, allgemeine Unterstützung sowie Animation und Spielbereich.