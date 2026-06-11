Ein Treffpunkt auch für die Nachbarschaft: Das Terreno Barrio Hotel auf Mallorca hat eröffnet

Das mit Spannung erwartete Terreno Barrio Hotel der Hoteliersfamilie Piñero in Palma ist offiziell eröffnet. Zwar empfängt das Haus im gleichnamigen Viertel von Palma bereits seit mehreren Wochen Gäste, die Eröffnung fand aber am Donnerstag (11.6.) statt. Großmundig angekündigt als ein Gästehaus, das sich stark mit dem Viertel identifizieren und verbinden möchte, hatte es mit Widerstand zu kämpfen.

Speziell in der Kulturszene kam es nicht gut an, dass einer von immer weniger verbliebenen Orten für alternative Kultur in Palma einem weiteren Hotel zum Opfer fällt. In dem Gebäude waren einst der Musikclub Mutante, die Bar La Vermutante, sowie zuvor das Virus und La Sifonería beheimatet.

Der Pool auf der Dachterrasse des Hotels. / Terreno Barrio Hotel

Seitens der Gruppe hieß es während der Renovierung, das wichtigste Ziel sei, das Viertel El Terreno zu revitalisieren und dabei seine Essenz zu bewahren. Um den Anwohnern zu erklären, was das Unternehmen vorhat, scheute Piñero auch vor ungewöhnlichen Schritten nicht zurück. Piñero wandte sich an die Nachbarn des Viertels mit einem riesigen Banner, auf dem unter anderem zu lesen stand: „ Das hier wird nicht nur ‚ein Hotel‘ sein. Wir möchten ein Treffpunkt sein. Ein Ort zum Essen, zum Verabreden, um Musik zu hören, Kunst zu genießen, Filme zu sehen, den Nachmittag zu verbringen, das Viertel zu leben. Wir wollen euch Freizeitangebote, Kultur und Dienstleistungen bieten.“

Hotel mit Kinosaal fürs Viertel

Und offensichtlich hält sich die Hotelleitung an diese Worte. Im Interview berichtet der Hoteldirektor Nabil Aguilera, dass im hoteleigenen Kino im Untergeschoss Filme gezeigt werden, die für Hotelgäste sowie alle Interessierten von außerhalb zugänglich sind. „Daneben veranstalten wir Vorträge, Konzerte und andere kulturelle Events, die immer auch explizit für die Menschen im Viertel gedacht sind.“

Ebenfalls für die Öffentlichkeit zugänglich sind die Cafetería, das Restaurant Destape, das Rooftop mit Bar sowie die Boutique, die unter anderem Souvenirs lokaler Hersteller und Kunsthandwerker verkauft. Es wird sich zeigen, mit welch großer Regelmäßigkeit nach der Anfangseuphorie derartige Veranstaltungen tatsächlich organisiert werden. Aber der gute Wille scheint vorhanden, und die Anwohner würdigten das laut Aguilera angeblich: Sie bekommen zehn Prozent Rabatt auf Speisen und Getränke im Hotel. „Das Angebot gilt explizit nur für Bewohner des Viertels El Terreno“, schränkt Aguilera ein.

Ein Zimmer im neuen Terreno Barrio Hotel. / Unternehmen

Auch ein Souvenirshop und ein Co-Working-Space

Das Hotel besteht aus dem historischen Gebäude direkt an der Avinguda Joan Miró, das aufwendig renoviert wurde, und einem neuen Gebäude, einem Passivhaus mit einer auffälligen dunkelgrauen Fassade. „Das ganze Hotel ist mit Kreislaufwirtschaft geplant“, sagt Direktor Nabil Aguilera. Auch die Materialien im Inneren stammen großteils von der Insel.

Keramikböden von Huguet aus Campos, Möbel von La Pecera in Palma und eine Bar, entworfen vom Designstudio Dos Monos in Sencelles, prägen den Stil des Hauses. Die 41 Zimmer des Hotels wurden individuell gestaltet und ebenfalls mit Werken mallorquinischer Kunsthandwerker ausgestattet. Neben Urlaubern richtet sich das Hotel auch an digitale Nomaden. Ihnen steht neben dem Souvenirshop ein Co-Working-Space zur Verfügung.

Die Preise im Vier-Sterne-Haus Terreno Barrio Hotel sind einigermaßen human. Das 20 Quadratmeter große Doppelzimmer ist in der Vergleichswoche Ende Juli für zwei Personen mit Frühstück für insgesamt 1.863 Euro zu haben.

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