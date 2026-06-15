"Wir haben keinen Piloten": Flug ab Mallorca verspätet sich um acht Stunden

Der Flug von Mallorca auf die Nachbarinsel Ibiza gehört eigentlich zu den kürzeren seiner Art. Aus der halben Stunde, die es normalerweise von Insel zu Insel dauert, wurden aber am Sonntag (14.6.) gut acht Stunden. Pleiten, Pech und Pannen sorgten für die heftige Verspätung.

Der Iberia-Flug von Palma nach Ibiza sollte planmäßig um 15.20 Uhr starten. Daraus wurde nichts. Ein kaputtes Flugzeug sorgte dafür, dass sich die Abflugzeit immer weiter nach hinten verschob. Die Airline ließ eine Ersatzmaschine aus Madrid einfliegen.

Nur ein Teil der Passagiere wurde umgebucht

18.20 Uhr hieß es dann, es würde der Alternativflug starten. Acht Minuten vor dem geplanten Abflug kam die nächste Absage. Iberia gab dafür operative Gründe an, die außerhalb der Verantwortung des Unternehmens liegen würden.

Knapp 20 Passagiere hatten Glück. Sie konnten auf einen Flug 19.20 Uhr umgebucht werden, der tatsächlich pünktlich abflog. Der Rest sollte auf eine andere Maschine um 21.05 Uhr warten, darunter Familien mit Babys und älteren Leuten. Um 20.25 Uhr folgte die nächste Hiobsbotschaft. Der Flug verspäte sich mindestens bis 22.30 Uhr. "Wir haben keinen Piloten", soll die Airline den Passagieren mitgeteilt haben. Der eigentliche Pilot fühlte sich nicht wohl, einen Ersatz gab es auf die Schnelle nicht.

Wohl kein Einzelfall

Im Gegensatz zum Flieger flog die Zeit davon. Ehe die Maschine dann mit anderem Piloten starten konnte, war es 23.40 Uhr. Im Flieger kam die Durchsage, dass die späte Uhrzeit zudem am fehlenden Bodenpersonal zu diesem Tageszeitpunkt lag. Nach Mitternacht kam das Flugzeug dann auf Ibiza an.

Gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" bemerkten die betroffenen Passagiere, dass es auf den Flügen zwischen den Inseln in der vergangenen Zeit vermehrt zu Verspätungen und Flugausfällen gekommen sei.