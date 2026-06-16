Geschichte mit Gänsehaut: Entdecken Sie die Geheimnisse des Friedhofs von Palma
Zwischen Juni und Dezember sind 15 neue Rundgänge geplant – tagsüber und nachts. Dabei geht es um Geschichte, Architektur, Grabkunst und bekannte Persönlichkeiten der Stadt
Die Stadtverwaltung von Palma bietet auf dem städtische Friedhof Son Tril·lo (auch bekannt unter dem Namen "Friedhof Son Valentí" bis Jahresende 15 Führungen an. Ziel ist es, den Bürgern die Geschichte, das künstlerische und architektonische Erbe sowie die wichtigsten Orte der Anlage näherzubringen, wie die Stadtverwaltung am Montag (15.6.) in einer Pressemitteilung bekanntgab.
Geplant sind sowohl Führungen am Tag als auch in der Nacht. Die nächtlichen Rundgänge, die jedes Jahr in den Sommer- und Herbstmonaten stattfinden, beginnen in diesem Jahr am Freitag (19.6.).
Während der Besichtigungen erfahren die Teilnehmer unter anderem mehr über die historische Entwicklung des Friedhofs seit seiner Entstehung und über die verschiedenen Erweiterungen der Anlage. Außerdem werden einige der bedeutendsten Bereiche, Monumente und Pantheons von Son Tril·lo vorgestellt. Thema der Führungen sind auch die Grabarchitektur sowie die Symbolik zahlreicher Skulpturen und Grabstätten.
Mehr über diese bekannten Persönlichkeiten erfahren
Bei dem Rundgang wird unter anderem auf einige bekannte Persönlichkeiten eingegangen, die auf dem Friedhof begraben sind. Dazu gehören unter anderem der Philologe Francesc de Borja Moll, der Dichter Joan Alcover, der Autor Josep Maria Llompart und der ehemalige Bürgermeister von Palma, Emili Darder. Auch verschiedene historische Episoden, die in der Geschichte der Stadt eine Bedeutung haben, sind Thema.
Zu den besonderen Stationen der in einer Mischung aus Spanisch und Katalanisch gehaltenen Führungen gehören die Katakomben, das Mausoleum der italienischen Soldaten, das Flieger-Pantheon, verschiedene Skulpturengruppen sowie die Gärten und Bäume der Anlage.
Unterstützt werden die Führungen von der Kompanie und Produktionsfirma Teatrix. Sie ergänzt die Rundgänge mit dramatisierten Lesungen und kleinen szenischen Einlagen.
Das sind die Termine für 2026
An diesen Tagen können Sie eine der Führungen buchen:Juni: Nachtführung um 22 Uhr
- 19. Juni: Nachtführung um 22 Uhr
- 26. Juni: Nachführung um 22 Uhr
- 27. Juni: Tagesführung um 11 Uhr
- 25. Juli: Tagesführung um 19 Uhr
- 29. August: Tagesführung um 19 Uhr
- 18. September: Nachtführung um 22 Uhr
- 25. September: Nachtführung um 22 Uhr
- 26. September: Tagesführung um 11 Uhr
- 23. Oktober: Nachtführung um 22 Uhr
- 24. Oktober: Tagesführung um 11 Uhr
- 30. Oktober: Nachtführung um 22 Uhr
- 6. November: Nachtführung um 22 Uhr
- 13. November: Nachtführung um 22 Uhr
- 28. November: Tagesführung um 11 Uhr
- 26. Dezember: Tagesführung um 11 Uhr
Eintrittskarten gibt es auf dieser Website. Die Tagesführungen kosten 2 bis 8 Euro, die Nachtführungen 11 bis 12 Euro. /sw
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