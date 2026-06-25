Mallorca-Urlauber wollte mit Springmesser im Handgepäck auf die Insel reisen
Der gefährliche Gegenstand wurde in seinem Rucksack entdeckt – doch der Tag nahm eine unerwartete Wendung
Ein Urlauber hat am Wochenende am Flughafen Erfurt-Weimar Probleme vor dem Abflug bekommen. Der 21-Jährige wollte am Sonntag (21.6.) eine Waffe im Handgepäck mit nach Mallorca nehmen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Bundespolizei hervor.
Der Urlauber flog bei der Sicherheitskontrolle auf, als die Mitarbeiter des Luftsicherheitsdienstleisters in seinem Rucksack ein Springmesser, also ein Messer mit ausklappbarer Klinge, fanden.
Daraufhin riefen sie eine Streife der Bundespolizei, die den verbotenen Gegenstand sicherstellte. Zudem eröffneten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.
Konnte noch nach Mallorca fliegen
Der Tag ging für den 21-Jährigen trotzdem relativ glimpflich aus. Nachdem ihm die Waffe abgenommen und das Ermittlungsverfahren eingeleitet worden war, konnte er seinen Mallorca-Flug doch noch antreten, da er keine weiteren gefährlichen Gegenstände bei sich hatte.
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