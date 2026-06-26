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Den Spaniern am Ballermann Urlaub verkaufen: Tui eröffnet erstes Reisebüro auf Mallorca

CEO Sebastian Ebel weihte das Lokal am Freitag ein. Dabei waren die Angestellten schon seit Jahren fleißig am Verkaufen

Zur Party verteilten Tui-CEO Sebastian Ebel, Antonio Sorroche und Conny Winzer (v.l.) Käsekuchen.

Zur Party verteilten Tui-CEO Sebastian Ebel, Antonio Sorroche und Conny Winzer (v.l.) Käsekuchen. / Nele Bendgens

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Ralf Petzold

Ralf Petzold

Der deutsche Reisekonzern Tui hat am Freitag (26.6.) offiziell sein erstes Reisebüro auf Mallorca eröffnet - fast direkt am sogenannten Ballermann. Wie CEO Sebastian Ebel der MZ bestätigte, soll der Fokus besonders auf dem spanischen Publikum liegen. Dabei waren es eher die deutschen Urlauber, die dort schon zuvor ihre nächsten Reisen buchten.

Das Reisebüro liegt im Carrer Llaüt im sogenannten Riu-Center. Das "Münchner Kindl" befindet sich in Sichtweite. Die Nachbarn sind eine deutsche Bäckerei, ein asiatischer Massagesalon und die Bar "Chucca" des Goodbye Deutschland-Auswanderers Sohel Abdoulkhanzadeh. Das Lokal gehört schon seit Jahrzehnten Tui.

Filialleiter Antonio Sorroche ist seit dem Jahr 1999 dabei. "Eigentlich sind wir ein Anlaufpunkt für die Tui-Hotelgäste in der Umgebung, in denen nicht immer ein Reiseleiter verfügbar ist", sagte er der MZ. Immer wieder hätten die Urlauber ihn und seine Kollegin Conny Winzer gefragt, ob sie auch direkt die nächste Reise bei ihnen buchen könnten. "Aus technischen Gründen ging das bisher nicht."

Es ist gar nicht so einfach, zu viert ein Band durchzuschneiden.

Es ist gar nicht so einfach, zu viert ein Band durchzuschneiden. / Nele Bendgens

Viele deutsche Wiederholungstäter

Bei einem Mallorca-Besuch des Chefs Sebastian Ebel vor drei Jahren kam das Thema auf den Tisch. Der CEO behob das Problem. "Fast direkt im Anschluss fingen wir an, die ersten Reisen zu verkaufen", sagte Sorroche. Aus seiner Sicht ändert sich für ihn nun wenig. Durch die offizielle Eröffnung könnte sich höchstens der Publikumsverkehr erhöhen.

Doch haben sich die beiden Angestellten dadurch nicht zusätzliche Arbeit aufgetischt? Conny Winzer schaute verdutzt: "Reisen ist meine Leidenschaft. Da bin ich gerne den Urlaubern behilflich."

Bisher waren 80 Prozent der Reisebüro-Kunden Deutsche, viele wollten die nächste Reise auf die Insel buchen. "Meist in eine Ecke, in der sie noch nicht waren. Dafür suchen sie Hotelempfehlungen", sagte Sorroche. Überwiegend handelt es sich dabei um die Ü40-Generation. Mallorquiner hätten sich bisher eher selten in den Laden verirrt.

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Doch genau das soll sich laut CEO Sebastian Ebel ändern: "Bei den Spaniern, egal, ob Madrid, Barcelona oder Valencia, ist die Marke Tui kaum bekannt. Von den 4.000 bis 5.000 Tui-Reisebüros weltweit sind vielleicht 20 in Spanien und Portugal. Das ist ein Markt, der wachsen kann." Müssen sich nur noch genügend Mallorquiner an den Ballermann verirren. Geöffnet ist das Reisebüro montags bis freitags von 9.30 bis 16.30 Uhr. Ob es im kommenden Winter wie bisher eine dreimonatige Pause gibt, hat Tui noch nicht beschlossen.

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