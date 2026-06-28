Flughafen Mallorca eröffnet neue Übergänge zwischen Terminal und Parkhaus

Passagiere haben am Flughafen Mallorca erstmals die neuen erhöhten Übergänge zwischen dem Terminal und dem Parkhaus genutzt. Airportbetreiber Aena hat die Infrastruktur acht Monate nach Beginn der Arbeiten in Betrieb genommen. Mitarbeiter des Flughafenbetreibers standen an strategischen Punkten, um Passagiere über die neue Verbindung zu informieren.

Die Übergänge verbinden die Ankunfts- und Abflugsebene des Terminals mit dem Gebäude des Parkhauses. Sie sollen die Wege für Passagiere verkürzen. Vor allem aber sollen Reisende, die das Parkhaus nutzen, nicht mehr durch den Außenbereich der Ankunftsebene gehen müssen. Dort sammeln sich in den Sommermonaten nach Angaben des Flughafendirektors Tomás Melgar zwischen 5.000 und 6.000 Passagiere pro Stunde.

Seit November hatte Aena die großen Außenpfeiler verstärkt, damit sie die neue Infrastruktur tragen können. Der Flughafen Palma ist nach Angaben Melgars der spanische Flughafen mit den meisten Passagieren pro Monat in einem einzigen Terminal. Im Schnitt sind es 4,7 Millionen.

Neuer Weg zwischen Terminal und Parkhaus

Der zentrale Gang im Außenbereich der Ankunftsebene ist nach monatelanger Sperrung wieder geöffnet. Nur der letzte Abschnitt vor dem Parkhaus bleibt noch geschlossen. Dort stehen noch Restarbeiten aus. Zu der neuen Anlage sollen auch Aufzüge gehören, mit denen Reisende vom zentralen Gang auf die erhöhte Plattform gelangen können.

Passagiere, die aus der Ankunftsebene des Terminals kommen, fahren zunächst über Rollbänder auf die Plattform des Übergangs. Diese ist breit angelegt und mit seitlichen Sicherheitsgeländern versehen. Von dort gelangen sie in die zweite Etage des Parkhauses. Aena hat dort ebenfalls einen breiten Zugang bis in den mittleren Bereich des Gebäudes geschaffen. Dort können Reisende ihr Parkticket bezahlen und anschließend zu der Etage gehen, auf der ihr Auto oder Mietwagen steht.

Vom Parkhaus aus können Passagiere über die erhöhte Plattform zum Terminal gehen. Wer zur zweiten Etage mit den Check-in-Schaltern will, geht geradeaus weiter. Dort wird die Plattform schmaler und führt bis zur Bushaltestelle der Abflugsebene in der Mitte des Terminals. Wer zur Ankunftsebene möchte, findet links ein Rollband nach unten.

Umbauten im Außenbereich der Ankunftsebene

Mit den neuen Übergängen schließt Aena die vorgesehenen Arbeiten im Außenbereich der Ankunftsebene ab. Dort hatte der Flughafen bereits den seitlichen Brunnen entfernt, um mehr Platz für Busse zu schaffen. Die Taxihaltestelle wurde verlegt, damit die Schlange bei großem Andrang nicht mehr bis in das Terminal reicht.

Außerdem ordnete Aena den Bereich für VTC-Fahrzeuge und Kleinbusse neu. VTC steht für Mietwagen mit Fahrer, wie sie über Plattformen oder private Anbieter gebucht werden. Auch die Haltestelle für öffentliche Busse wurde neu eingerichtet. Sie liegt an einem Kreisverkehr mit Pergola für die Fahrgäste. Dort wurden die Ankunfts- und Abfahrtspunkte der Busse von EMT und TIB zusammengeführt. EMT ist der städtische Verkehrsbetrieb von Palma, TIB das regionale Verkehrsnetz der Balearen.

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Gleichzeitig wurde der Expressparkplatz erweitert. Dort können Fahrzeuge 15 Minuten kostenlos stehen. Außerdem wurde die Einfahrtskontrolle für Autos nach hinten verlegt, um Warteschlangen außerhalb des Bereichs zu verringern.

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