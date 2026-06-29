Schockmoment am Flughafen Mallorca: Tui-Flieger schlägt mit Heck auf Landebahn auf

Schwerer Zwischenfall am Flughafen Mallorca: Eine aus Dublin kommende Maschine von Tui Airways ist am Samstagnachmittag (27.6.) beim Landeanflug mit dem Heck auf der Landebahn aufgeschlagen. Darüber berichten mehrere Medien übereinstimmend. Eine MZ-Anfrage beim Airport zu dem Zwischenfall blieb zunächst unbeantwortet.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet, befand sich die Maschine im Landeanflug, als der Pilot den Vorgang wegen ungünstiger Bedingungen abbrach. Beim Durchstarten schlug die Maschine mit dem Heck auf. Der Aufschlag war so heftig, dass mehrere Teile der Maschine auf der Landebahn liegenblieben. Das zwang die Flugsicherung dazu, den Landeanflug aller nachfolgenden Maschinen abzubrechen und die Landebahn zu sperren.

Beide Landebahnen gesperrt

Die Crew der verunglückten Maschine setzte den Dringlichkeitscode "Pan Pan" ab, sodass ihr Priorität eingeräumt wurde. Die Maschine landete sicher auf der anderen Bahn des Flughafens. Dort wurde sie sofort untersucht, was dazu führte, dass auch die zweite Landebahn des Flughafens für einige Minuten gesperrt werden musste. Just in diesem Moment meldete eine andere Maschine, dass der Treibstoff an Bord knapp wurde.

Bilder auf Social Media zeigen, dass die Maschine beim Aufschlag schwer beschädigt wurde. Sie wird nun von Fachleuten eingängig geprüft, bevor sie wieder abheben darf.