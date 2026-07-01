Urlaub auf Mallorca: Kennen Sie diese sechs Strände rund um Pollença schon?
Bei denen Playas auf der Halbinsel Formentor beachten Sie bitte die aktuell geltenden Zufahrtsbeschränkungen
Cala Figuera
Achtung, auf Mallorca gibt es zwei Buchten und einen Ort mit diesem Namen. Diese Bucht befindet sich auf der Halbinsel Formentor. Der Weg (circa 30 Gehminuten) gleicht einem Trampelpfad. Festes Schuhwerk ist sehr zu empfehlen. Anfahrt im Sommer nur mit dem Bus.
Playa Formentor
Der von einer Anleger-Mole zweigeteilte Strand mit feinem Sand ist stellenweise nur zehn Meter breit, aber 900 Meter lang. Praktisch: Große Teile befinden sich im Schatten, da die Kiefern bis zum Wasser reichen. Die Parkmöglichkeiten vor Ort sind im Sommer schnell belegt.
Cala Bóquer
Rund eine Stunde läuft man vom Parkplatz („Aparcament Camí de Cala Bóquer“ bei Google Maps) aus zu der Bucht. Der Weg ist bis auf den Abstieg am Ende sehr flach. Auch hier besser mit festem Schuhwerk zur Bucht aufbrechen. Ziegen gehören hier mit zum Strandbad.
Cala Barques
In der Bucht von Cala Sant Vicenç liegt diese 70 Meter lange und 50 Meter breite Strandperle. Im Sommer wird es hier mitunter ganz schön eng. Parken geht etwa in der Avinguda del Cavall Bernat. Vor Ort gibt es auch Restaurants und einen Sonnenschirm- und Liegenverleih.
Cala Molins
Ebenfalls in Cala Sant Viçenc befindet sich diese flach abfallende Bucht, die mit 50 Metern Länge fast gleich breit ist (60 Meter) wie die Cala Barques. Vor Ort gibt es einen Parkplatz. Auch diese Bucht, die in einem Wohngebiet liegt, ist beliebt und füllt sich im Sommer schnell.
Platja de Llenaire
Der bei Google Maps unter „Llenaire la Diablera“ zu findende Strand ist ein wahrer Geheimtipp, da er selbst im Sommer recht leer ist. Bei um die 1,4 Kilometern Länge ist Platz für alle. Praktisch: Man kann direkt an der Straße parken. Wer keine Lust hat, seine Strand-Ausrüstung mitzuschleppen, findet vor Ort Sonnenschirme und -liegen. Kurios: Der Sand ist eher grob und ungeschliffen.
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