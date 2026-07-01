Urlaub auf Mallorca: Kennen Sie diese sechs Strände rund um Pollença schon?

Cala Figuera

Cala Figuera. / Simone Werner

Achtung, auf Mallorca gibt es zwei Buchten und einen Ort mit diesem Namen. Diese Bucht befindet sich auf der Halbinsel Formentor. Der Weg (circa 30 Gehminuten) gleicht einem Trampelpfad. Festes Schuhwerk ist sehr zu empfehlen. Anfahrt im Sommer nur mit dem Bus.

Playa Formentor

Playa Formentor. / S. Werner

Der von einer Anleger-Mole zweigeteilte Strand mit feinem Sand ist stellenweise nur zehn Meter breit, aber 900 Meter lang. Praktisch: Große Teile befinden sich im Schatten, da die Kiefern bis zum Wasser reichen. Die Parkmöglichkeiten vor Ort sind im Sommer schnell belegt.

Cala Bóquer

Cala Bóquer. / K. Werner

Rund eine Stunde läuft man vom Parkplatz („Aparcament Camí de Cala Bóquer“ bei Google Maps) aus zu der Bucht. Der Weg ist bis auf den Abstieg am Ende sehr flach. Auch hier besser mit festem Schuhwerk zur Bucht aufbrechen. Ziegen gehören hier mit zum Strandbad.

Cala Barques

Cala Barques. / S. Werner

In der Bucht von Cala Sant Vicenç liegt diese 70 Meter lange und 50 Meter breite Strandperle. Im Sommer wird es hier mitunter ganz schön eng. Parken geht etwa in der Avinguda del Cavall Bernat. Vor Ort gibt es auch Restaurants und einen Sonnenschirm- und Liegenverleih.

Cala Molins

Cala Molins. / S. Werner

Ebenfalls in Cala Sant Viçenc befindet sich diese flach abfallende Bucht, die mit 50 Metern Länge fast gleich breit ist (60 Meter) wie die Cala Barques. Vor Ort gibt es einen Parkplatz. Auch diese Bucht, die in einem Wohngebiet liegt, ist beliebt und füllt sich im Sommer schnell.

Platja de Llenaire

Platja de Llenaire. / S. Werner

Der bei Google Maps unter „Llenaire la Diablera“ zu findende Strand ist ein wahrer Geheimtipp, da er selbst im Sommer recht leer ist. Bei um die 1,4 Kilometern Länge ist Platz für alle. Praktisch: Man kann direkt an der Straße parken. Wer keine Lust hat, seine Strand-Ausrüstung mitzuschleppen, findet vor Ort Sonnenschirme und -liegen. Kurios: Der Sand ist eher grob und ungeschliffen.

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