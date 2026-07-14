Die ersten Tage sind kostenlos: Wann Urlauber wieder den frisch renovierten Königspalast La Almudaina in Palma besuchen können

Das lange Warten auf Mallorca hat ein Ende: Ab 29. Juli kann der Königspalast La Almudaina in Palma nach monatelangen Renovierungsarbeiten wieder besucht werden. Im Zuge der Arbeiten wurden der Besucherparcours, die museale Gestaltung sowie die monumentale Beleuchtung des Palastes erneuert. Anlässlich der Wiedereröffnung ist der Eintritt an den ersten drei Tagen kostenlos.

Der neue Rundgang folgt einer chronologischen Ordnung und führt durch die Geschichte La Almudainas: von den römischen Ursprüngen und der muslimischen Epoche von Madina Mayurqa über das Königreich Mallorca und dessen Eingliederung in die Krone von Aragón bis hin zur späteren bourbonischen Zeit. Der Rundgang endet im Thronsaal, der nun im Stil der Epoche Alfons’ XIII. gestaltet ist.

Neue Räume

Erstmals werden auch Bereiche in den Rundgang einbezogen, die bisher nicht öffentlich zugänglich waren, darunter der Palast der Königin im Obergeschoss. Seine Räume widmen sich den Besuchen der Bourbonen im 19. Jahrhundert, insbesondere dem Aufenthalt von Königin Isabella II. auf den Balearen im Jahr 1860. Zu den herausragenden Exponaten des neuen Rundgangs zählt darüber hinaus ein Löwe aus weißem Marmor aus dem 10. Jahrhundert, eines der außergewöhnlichsten Werke der Kunstsammlung von La Almudaina.

Die Sanierung umfasst auch die Einrichtung eines neuen Besucherzentrums im Erdgeschoss. Der Zugang erfolgt über das Hauptportal und den Waffenhof. Der neue Bereich ist vollständig barrierefrei und verfügt über eine Eingangshalle, eine Ticketverkaufsstelle, Schließfächer und einen Shop.

Verantwortlich für die Umbauarbeiten war die Behörde Patrimonio Nacional, die für die Verwaltung der Objekte im Staatsbesitz verantwortlich ist. Insgesamt wurden knapp 2,6 Millionen Euro in das Projekt investiert, unter anderem mit EU-Geldern. Der Königspalast war am 12. Januar geschlossen worden. Im Jahr 2025 besuchten 249.056 Menschen die Almudaina.