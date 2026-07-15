Von Mallorca aus Spanien entdecken: Diese Airline bietet neue Verbindungen in Städte, die Sie noch nicht kennen

Iberias Regionalflugpartner Air Nostrum erweitert in der Hauptreisezeit das Angebot am Flughafen Mallorca. Zwischen dem 17. Juli und Ende August plant die spanische Fluggesellschaft neue Strecken, zusätzliche Frequenzen und mehr Sitzplätze auf mehreren Verbindungen zum spanischen Festland und nach Frankreich. Einige der Erweiterungen sind bereits gestartet.

Neu ist die Direktverbindung zwischen Palma und Girona, die seit dem 4. Juli bis zu zweimal pro Woche angeboten wird. Die katalanische Stadt liegt nordöstlich von Barcelona und gilt als Ausgangspunkt für Reisen an die Costa Brava.

In diesem Sommer stehen außerdem Direktflüge nach Reus und Lleida auf dem Flugplan. Reus liegt unweit der Costa Daurada südlich von Barcelona. Der Flughafen von Lleida, Andorra-La Seu kann vor allem als Zugang zu den Pyrenäen und zu Spaniens Nachbarland Andorra dienen.

Am 21. Juli nimmt Air Nostrum zudem eine Strecke zwischen Palma und Logroño auf. Geplant sind ebenfalls zwei Flüge pro Woche. Logroño ist die Hauptstadt der nordspanischen Region La Rioja, die dem international bekannten Rioja-Wein ihren Namen gibt. Mit der neuen Route ist die Weinregion von Mallorca aus ohne Umstieg erreichbar.

Abkühlung im Norden

Deutlich häufiger wird auch Vigo angeflogen. Vom 18. Juli an gibt es bis zu fünf Verbindungen pro Woche zwischen Palma und der galicischen Hafenstadt im Nordwesten Spaniens. Wer eine Abkühlung sucht, ist hier richtig: Das Klima ist im Sommer deutlich angenehmer als auf Mallorca, und die Region ist für ihre grüne Landschaft und die Atlantikküste bekannt.

Die Strecke in das überschaubare Valladolid im Nordwesten Spaniens wird ab dem 17. Juli viermal wöchentlich bedient. Die Stadt bietet zwar keine großen Sehenswürdigkeiten, ist aber ein guter Ausgangspunkt für Reisen in die umliegenden Weinregionen Ribera del Duero und Rueda.

Auf der stark genutzten Verbindung zwischen Palma und Valencia erhöht die Fluggesellschaft die Zahl der angebotenen Plätze. Die Stadt am Mittelmeer ist nicht nur die drittgrößte Stadt im Land, sondern auch der Geburtsort der Reispfanne Paella.

Zusätzliche Kapazitäten sind außerdem auf den Flügen zwischen Mallorca und Melilla geplant, der autonomen spanischen Stadt an der nordafrikanischen Küste.

Auch Flüge nach Frankreich

International verstärkt Air Nostrum die Verbindung zur französischen Mittelmeerküste. In der Hauptsaison soll Palma täglich mit Nizza verbunden werden. Die Strecke erleichtert sowohl Reisen von Mallorca an die Côte d’Azur als auch die Anreise französischer Urlauber auf die Insel.