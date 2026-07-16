Neue Spielsachen für Kinder an Bord und Rabatte für Familien: Mallorca-Flieger Eurowings umgarnt Familien

Die Fluggesellschaft Eurowings, die 25 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Mallorca verbindet, legt neue Gimmicks für Familien mit Kindern auf. Jetzt, da bald in allen Bundesländern die Sommerferien begonnen haben werden, bekommen die jüngsten Passagierinnen und Passagiere Spielzeuge an Bord, damit es auf dem Flug nicht ganz so langweilig wird.

Zum einen hat Eurowings gemeinsam mit dem Tessloff-Verlag ein "Was ist was"-Heft rund ums Thema Fliegen aufgelegt, zum anderen gibt es ein neues Mal- und Rätselheft, das gemeinsam mit dem Europa Park im badischen Rust entwickelt wurde. Dazu bekommen die Kinder ein Set aus Buntstiften.

Rabatte auf Bordverpflegung

Für Liebhaber von Kuscheltieren gibt es zwar keinen Stoffteddy, aber ein kleines Plüschflugzeug. Die Spielsachen und Hefte verteilen die Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter, so lange der Vorrat reicht. Familien können diesen Sommer bei Eurowings auch günstiger an Bord essen.

Das "Was ist was"-Heft über Flugzeuge. / Eurowings

Zwischen August und Oktober bekommen Familien zehn Prozent Nachlass auf Speisen und Getränke. Auch andere Artikel aus dem Bordshop können vergünstigt eingekauft werden. Der Rabatt gilt ab einem Mindestbestellwert von 20 Euro und wird während des Fluges von der Kabinenbesatzung ausgegeben.

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Aber auch bei der Buchung gibt es neue Vorteile für Familien. Direktbuchungen über das myEurowings-Kundenkonto wird eine Ermäßigung von 20 Prozent auf den Flugpreis für Kinder im Alter von zwei bis elf Jahren gewährt. Außerdem befördert Eurowings pro Kind zwei Reisegegenstände wie Kinderwagen, Buggys oder neuerdings auch faltbare Bollerwagen kostenlos.