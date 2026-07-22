Anti-Tabak-Offensive auf Mallorca: Palma erklärt sechs Strände zu rauchfreien Zonen

Noch bevor die spanische Zentralregierung mit dem neuen Anti-Tabak-Gesetz die Strände landesweit zu rauchfreien Zonen erklären kann, ist das Rathaus Palma vorgeprescht. Die Stadtverwaltung weitete das gemeinsam mit der Spanischen Krebshilfe initiierte Projekt „Rauchfreie Räume“ auf sechs weitere Strände im Stadtgebiet aus. Nach Cala Estància und Molinar, die bereits seit 2023 rauchfrei sind, gilt die Maßnahme nun auch für die Strände Ciutat Jardí, Portitxolet, Cala Major, Cala Nova, Cala Estància und Es Carnatge.

Rechtlich gesehen handelt es sich nicht um ein Verbot, sondern um eine Empfehlung. Daher gibt es auch keine Sanktionen für Badegäste, die trotz des Verbots an den besagten Stränden rauchen. Auch die Ortspolizei kontrolliert die Einhaltung der Regelung nicht. Vielmehr geht es darum, die Strandbesucher mithilfe von Sensibilisierungskampagnen dazu bewegen, in diesen Bereichen nicht zu rauchen.

Auch der Strand von Cala Major ist künftig bestenfalls eine rauchfreie Zone. / Simone Werner

Hinweistafeln und Programme zur Rauchentwöhnung

Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt die Spanische Krebshilfe einen Teil der Beschilderung an den neuen rauchfreien Stränden, stellt entsprechende Hinweistafeln bereit und schult die städtischen Mitarbeiter, die an der Verbreitung der Kampagne beteiligt sind. Zudem stellt sie der Stadt Informationsmaterial und Programme zur Raucherentwöhnung zur Verfügung. Die Stadt Palma wiederum wird weitere Aufklärungsmaßnahmen auf den Weg bringen, um das Rauchen an diesen Stränden einzudämmen.

Auch in anderen Gemeinden gibt es rauchfreie Strände. Ein Großteil befindet sich im Gemeindegebiet von Manacor, Felanitx, Pollença, Calvià und Artà. Auch die bekannte Playa de Muro ist seit Anfang 2024 dabei. Die playas sin humo sind mit Schildern, QR-Codes und einer Fahne als rauchfreie Strände ausgewiesen.