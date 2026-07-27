Es muss nicht immer Es Trenc sein: Die schönsten Strände im Süden Mallorcas
Im Winter ist der Ort im Südosten von Mallorca wie ausgestorben. Im Sommer lebt er auch dank der vielen Sand- und Naturstrände auf. Unter den neun Empfehlungen sind Klassiker, ein Strand auf einem eher unbekannten Landgut und einige mit kurzem Fußmarsch
Cala Pi
Da es in unmittelbarer Nähe kaum andere Strände gibt, ist es hier im Sommer fast immer voll. Von der hinteren Seite reicht ein Sturzbach bis an den trichterförmigen 50 Meter langen und 150 Meter breiten Sandstrand.
Racó de s’Arena
Wer in s’Estanyol de Migjorn (Llucmajor) am Ende der Via de la Mediterrània parkt, findet nach wenigen Gehminuten Schattenplätze an dem Strand mit Seegras auf dem historisches Landgut s’Estalella. Keine Serviceangebote!
Ses Covetes
Es muss nicht immer der berühmte Es-Trenc-Strand sein. Auch an diesem 30 Meter breiten Naturstrand inklusive Dünen – ganz in der Nähe – ist es schön. Serviceangebot: kostenpflichtige Liegen und Sonnenschirme.
Es Trenc
Weißer Sand, Dünen, Kiefernwald: Vom östlichen Ende des Ortes Ses Covetes aus kommt man zu diesem von allen Reiseführern hochgelobten Strand. Er ist über 2,5 Kilometer lang und an den meisten Stellen circa 30 Meter breit.
Platja Estanys
Der Strand in dem beliebten Ferienort Colònia de Sant Jordi ist circa 475 Meter lang, nur 20 Meter breit und von einem Kiefernwäldchen umgeben. Es gibt einen Sonnenschirm- und Liegenverleih sowie Strandbars.
Platja de Es Port
Dieser an den Sporthafen angrenzende Sandstrand liegt direkt an der Promenade von Colònia de Sant Jordi. Er ist etwa 170 Meter lang und im Schnitt 25 Meter breit. Da er schwach abfällt, eignet er sich gut für Familien.
Platja des Dolç
Wer vom Hafenstrand weiter in Richtung Osten läuft, kommt zu diesem 350 Meter langen und 35 Meter breiten Strand aus feinstem Sand. Wer seine Strandausrüstung nicht mitschleppen will, kann vor Ort etwas mieten.
Platja de Cala Galiota
Mit 90 Meter Länge und nur 20–30 Meter Breite ist die Bucht aus grobem Sand recht überschaubar. Ganz in der Nähe gibt es einige Restaurants zum Einkehren, teils mit Meerblick. Kein Liegen- und Schirmverleih!
Platja de Can Curt
Wer es gerne ruhiger mag, sollte noch weiter laufen. Von Colònia de Sant Jordi aus ist dieser Strand etwa einen Kilometer entfernt. Auch Fischerhäuschen gibt es an der 35 Meter langen und 25 Meter breiten sandigen Bucht.
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