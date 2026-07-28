Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Ressorts

Aktuell
Demo IDemo IINobeldiscoWaldbrände
instagramlinkedin

Unerträgliche Hitze und kein Wasser: Passagiere schimpfen über Horror-Fahrt auf Mallorca-Fähre

Acht Stunden lang soll die Klimaanlage auf der Fähre von Palma nach Valencia nicht funktioniert haben. Die Besatzung reagierte überraschend

Foto des Thermometers auf der Fähre

Foto des Thermometers auf der Fähre / Mariano

Folgen Sie uns bereits?Marken Sie uns als bevorzugte Medien
Hinzufügen zu Google

Laura Marino

So hatten sie sich ihre Reise aufs Festland nicht vorgestellt: Passagiere der Trasmed-Fähre „Ciutat de Sóller“ haben nach der Überfahrt von Palma nach Valencia am vergangenen Freitag (24.7.) über extreme Hitze an Bord geklagt. Nach ihren Angaben funktionierte die Klimaanlage während der rund achtstündigen Fahrt nicht. In der Cafeteria wurden 33 Grad und eine Luftfeuchtigkeit von 71 Prozent gemessen.

Wie der Passagier Mariano berichtet, hätten er und seine Familie den Ausfall der Klimaanlage bereits beim Betreten der Fähre bemerkt. Mitarbeiter an der Rezeption hätten ein Problem eingeräumt. Möglicherweise lasse es sich während der Überfahrt beheben, habe es dort geheißen.

Die Temperaturen seien jedoch während der gesamten Fahrt hoch geblieben. Zahlreiche Reisende hätten deshalb nach Besatzungsmitgliedern gesucht und Erklärungen verlangt. Laut Mariano sei die Crew daraufhin „verschwunden“.

Archivbild einer Fähre von Trasmed

Archivbild einer Fähre von Trasmed / Redaktion DM

Ausweichen ins Freie

„Man bot den Leuten kein Wasser an. Wir mussten es selbst kaufen“, sagte Mariano. Im Inneren der Fähre habe man sich kaum aufhalten können. Viele Passagiere seien deshalb während der Überfahrt auf den Außenbereich ausgewichen.

Weder vor dem Ablegen in Palma noch während der Fahrt habe die Reederei die Reisenden über die Lautsprecheranlage informiert. Lastwagenfahrer, die einige Tage zuvor mit derselben Fähre gefahren waren, berichteten den übrigen Passagieren zudem, dass die Klimaanlage bereits bei ihrer Hinfahrt nicht funktioniert habe.

Diese Artikel könnten Sie auch interessieren

Drei Tage nach dem Vorfall hatte Trasmed nach Angaben der Betroffenen noch nicht auf die offiziell eingereichten Beschwerdeformulare reagiert. Auch Entschädigungen für die Passagiere habe die Reederei bisher nicht angeboten.

Abonnieren, um zu lesen

THEMEN

RRSS WhatsAppURL kopieren
  1. Mallorca-Auswanderer Steff Jerkel schon geschieden? Neue 'Goodbye Deutschland'-Folge sorgt für Wirbel
  2. Rekordbeteiligung und gewalttätiges Ende: Mallorca erlebt eine denkwürdige Demonstration gegen den Massentourismus
  3. Besonders dreiste Hausbesetzung an der Playa de Palma: Besetzerin ruft Polizei, weil rechtmäßiger Eigentümer das Grundstück betritt
  4. Mallorca am Tag nach der Demo: Ein Festgenommener, zwölf Verletzte und Empörung über die Polizeigewalt
  5. Unwetter aktuell: Offenbar verschont das Regengebiet Mallorca doch weitgehend - trotzdem massive Störungen im Flugverkehr
  6. Unveröffentlichtes Material und Ärgernis über Musik: Vox zeigt Hochzeit der 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderer Peggy und Steff in voller Länge
  7. Es muss nicht immer Es Trenc sein: Die schönsten Strände im Süden Mallorcas
  8. Deutsche Nobeldiscothek M TWO in Port Andratx schließt nach nicht mal zwei Monaten wieder

Spaniens Liga-Chef kritisiert Infantino: "Erbärmlich"

Spaniens Liga-Chef kritisiert Infantino: "Erbärmlich"

Unerträgliche Hitze und kein Wasser: Passagiere schimpfen über Horror-Fahrt auf Mallorca-Fähre

Unerträgliche Hitze und kein Wasser: Passagiere schimpfen über Horror-Fahrt auf Mallorca-Fähre

Überraschender Kurztrip nach Mallorca: Altkönig Juan Carlos I. und Ex-Tennisstar Rafael Nadal schmeißen Party für Unternehmer

Überraschender Kurztrip nach Mallorca: Altkönig Juan Carlos I. und Ex-Tennisstar Rafael Nadal schmeißen Party für Unternehmer

Lastenrad statt Flieger: Die ungewöhnliche Reise des Schweizers Thomas Ernst nach Mallorca

Lastenrad statt Flieger: Die ungewöhnliche Reise des Schweizers Thomas Ernst nach Mallorca

Bankbetrug auf Mallorca: So bekommen Opfer ihr Geld zurück

Bankbetrug auf Mallorca: So bekommen Opfer ihr Geld zurück

Nach Großdemo gegen Massentourismus: Mallorcas größte Tourismus-Lobby sucht die Schuld an der Überfüllung bei anderen

Nach Großdemo gegen Massentourismus: Mallorcas größte Tourismus-Lobby sucht die Schuld an der Überfüllung bei anderen

Hier gab es noch echte mallorquinische Küche: Die Bar Can Biel Felip in Palma macht dicht

Hier gab es noch echte mallorquinische Küche: Die Bar Can Biel Felip in Palma macht dicht

Nach Durchschnauf-Pause beim Mallorca-Wetter: Die Insel wird wieder zum Backofen

Nach Durchschnauf-Pause beim Mallorca-Wetter: Die Insel wird wieder zum Backofen
Tracking Pixel Contents