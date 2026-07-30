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Sonnenfinsternis auf Mallorca: Das müssen Flugreisende beachten

Am Tag des Naturspektakels wird mit verstopften Straßen gerechnet. Passagiere sollten daher mehr Zeit für den Weg zum Flughafen einrechnen

Archivbild vom Flughafen auf Mallorca.

Archivbild vom Flughafen auf Mallorca. / Clara Margais/dpa

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César Mateu

Wer am Tag der Sonnenfinsternis (12. August) vom Flughafen Mallorca aus abfliegt, sollte deutlich mehr Zeit für die Anreise einplanen. Der balearische Reisebüroverband Aviba empfiehlt, wegen der erwarteten Verkehrsbehinderungen am Tag der totalen Sonnenfinsternis zwei bis drei Stunden früher als üblich in Richtung Son Sant Joan aufzubrechen.

Für Reisende aus weiter entfernten Orten oder Gemeinden mit Verkehrsbeschränkungen gilt die Empfehlung von drei zusätzlichen Stunden. Auf Mallorca dürften an diesem Tag Zehntausende Menschen unterwegs sein, um das Naturschauspiel zu beobachten.

Zusätzliche Transfers

Aviba stimmt sich mit dem Flughafenbetreiber Aena, Reiseveranstaltern und Transportunternehmen ab. Transfers sollen angepasst und zusätzliche Kapazitäten bereitgestellt werden, damit Passagiere ihre Flüge trotz möglicher Staus erreichen. Gemeinsam mit Aena bereitet sich der Verband zudem darauf vor, dass viele Fluggäste deutlich früher als üblich am Flughafen eintreffen könnten.

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Zudem fordert der Verband, dass Reisende Verkehrskontrollen gegen Vorlage ihres Flugtickets oder ihrer Buchungsbestätigung passieren dürfen. Dies soll für Privatwagen, Taxis, sogenannte VTCs (Uber oder Ähnliches) und Reisebusse gelten.

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