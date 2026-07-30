Unbefristeter Streik am Flughafen Mallorca: Diese sieben Airlines sind ab kommender Woche betroffen

Der Betriebsrat des Bodenabfertigungsunternehmens Swissport, in dem die Gewerkschaft UGT die Mehrheit stellt, hat am Flughafen Palma ab Dienstag (4.8.) einen unbefristeten Streik angekündigt. Betroffen sind die Fluggesellschaften Condor, Sunclass, die TUI Group, Air Canada, Etihad Airways, Alba Star und TAP Air Portugal.

Die Vertreter der rund 600 Swissport-Beschäftigten beklagen prekäre Arbeitsbedingungen. Sie fordern, die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von Beschäftigten zu erhöhen, die weniger als 40 Stunden pro Woche arbeiten. Zudem wollen sie über unregelmäßige Arbeitszeiten verhandeln, insbesondere über jene, die älteren Mitarbeitern auferlegt werden, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.

Das fordern die Beschäftigten

Die Belegschaft kritisiert, dass Beschäftigte mit Teilzeitverträgen übermäßig viele Überstunden beziehungsweise verpflichtende Zusatzstunden leisten müssten. Daher bekräftigt sie ihre Forderung, die vertraglich festgelegte Stundenzahl zu erhöhen. Mit dem unbefristeten Streik will die Belegschaft zudem eine Zulage für die hohe Arbeitsbelastung und den damit verbundenen Stress durchsetzen. Außerdem fordert sie zwei aufeinanderfolgende freie Tage, um eine „wirkliche Erholung“ zu ermöglichen.

Eine weitere Forderung lautet, sämtliche Fahrzeuge mit Klimaanlagen auszustatten, damit die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet wird.

Abonnieren, um zu lesen