Unbefristeter Streik am Flughafen Mallorca: Diese sieben Airlines sind ab kommender Woche betroffen
Die Belegschaft des Handlingunternehmens Swissport beklagen prekäre Arbeitsbedingungen
Der Betriebsrat des Bodenabfertigungsunternehmens Swissport, in dem die Gewerkschaft UGT die Mehrheit stellt, hat am Flughafen Palma ab Dienstag (4.8.) einen unbefristeten Streik angekündigt. Betroffen sind die Fluggesellschaften Condor, Sunclass, die TUI Group, Air Canada, Etihad Airways, Alba Star und TAP Air Portugal.
Die Vertreter der rund 600 Swissport-Beschäftigten beklagen prekäre Arbeitsbedingungen. Sie fordern, die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit von Beschäftigten zu erhöhen, die weniger als 40 Stunden pro Woche arbeiten. Zudem wollen sie über unregelmäßige Arbeitszeiten verhandeln, insbesondere über jene, die älteren Mitarbeitern auferlegt werden, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit.
Das fordern die Beschäftigten
Die Belegschaft kritisiert, dass Beschäftigte mit Teilzeitverträgen übermäßig viele Überstunden beziehungsweise verpflichtende Zusatzstunden leisten müssten. Daher bekräftigt sie ihre Forderung, die vertraglich festgelegte Stundenzahl zu erhöhen. Mit dem unbefristeten Streik will die Belegschaft zudem eine Zulage für die hohe Arbeitsbelastung und den damit verbundenen Stress durchsetzen. Außerdem fordert sie zwei aufeinanderfolgende freie Tage, um eine „wirkliche Erholung“ zu ermöglichen.
Eine weitere Forderung lautet, sämtliche Fahrzeuge mit Klimaanlagen auszustatten, damit die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährdet wird.
Abonnieren, um zu lesen
- Der Deutsche Supermarkt an der Playa ist schon wieder im Fernsehen zu sehen
- Mit diesen Fahrzeugen und Nachweisen dürfen Sie am Tag der Sonnenfinsternis auf Mallorca überall hin
- Megapark tritt Qualitätsinitiative auf Mallorca bei: Weshalb Palma Beach gewonnen hat
- Wie gastfreundlich ist Mallorca noch? Das sagen die MZ-Leser
- Teures Missgeschick auf Mallorca: Urlauber vergisst Handbremse anzuziehen - der Mietwagen landet im Meer
- Mallorca im Wandel: Deutsche Unternehmer in Santanyí zwischen internationalem Hype und wachsendem Druck
- Mallorcas freundlichste Gastgeber: Diese vier Servicekräfte begeistern die Gäste
- Mallorcas Unterwasserwelt live: Hier können Sie rund um die Uhr das Treiben der Fische beobachten