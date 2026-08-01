Mallorcas Flughafen könnte schon bald einen neuen Namen bekommen

Der Flughafen von Palma könnte schon bald offiziell anders heißen. Aus dem „Aeropuerto de Palma de Mallorca“ soll der „Aeropuerto de Palma-Mallorca“ werden. Das spanische Verkehrsministerium bereitet derzeit eine entsprechende Verordnung vor.

Endgültig beschlossen ist die Umbenennung allerdings noch nicht. Bislang liegt lediglich ein Entwurf vor, zu dem betroffene Verwaltungen und Organisationen Stellung nehmen können. Nach Angaben des menorquinischen Vereins zur Förderung des Katalanischen "Fem-ho en Català" läuft die Einspruchsfrist bis zum 15. September.

Mit dem neuen Namen will das Ministerium eine Unstimmigkeit beseitigen, die seit Jahren besteht. Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 2016 lautet der offizielle Name der balearischen Hauptstadt nur noch Palma. Die Bezeichnung „Palma de Mallorca“ verschwand damals aus dem Gesetz, blieb beim Flughafen aber erhalten.

Dass der Inselname künftig durch einen Bindestrich angefügt werden soll, begründet das Ministerium mit den Kriterien der Internationalen Zivilluftfahrtorganisation für Flughäfen auf Inseln. „Palma-Mallorca“ soll sowohl auf den Standort in der Hauptstadt als auch darauf hinweisen, dass Son Sant Joan die gesamte Insel bedient.

Verein fordert katalanische Schreibweise

Fem-ho en Català begrüßte die geplante Korrektur. Die Vereinigung hatte im September 2025 mehrere Anträge zur Vereinheitlichung der Namen der balearischen Flughäfen eingereicht. Für Mallorca forderte sie ursprünglich die Bezeichnung „Aeroport de Palma“.

Ramon Llull, Rafa Nadal oder doch Son Sant Joan?

Es ist nicht der erste Versuch, Mallorcas wichtigste Verkehrsdrehscheibe umzubenennen. Bereits Ende 2016 und Anfang 2017 setzte sich der Inselrat dafür ein, den Flughafen dem mallorquinischen Philosophen, Schriftsteller und Gelehrten Ramon Llull zu widmen. Vorgesehen war der Name „Aeropuerto Internacional Ramon Llull Palma-Mallorca“.

Der Inselrat verabschiedete im Februar 2017 einstimmig eine entsprechende Erklärung. Mit dem Namen Ramon Llull sollte das kulturelle Erbe Mallorcas stärker in den Vordergrund gerückt und das internationale Bild der Insel über Sonne und Strand hinaus erweitert werden.

Das damalige spanische Verkehrsministerium schätzte die Kosten einer Umbenennung auf bis zu 500.000 Euro. Darin enthalten wären unter anderem neue Schilder, Briefköpfe und Verwaltungsunterlagen gewesen. Verwirklicht wurde der Vorschlag letztlich nicht.

Rafa-Nadal-Airport

Im Februar 2022 kam eine weitere Idee auf: Nach Rafa Nadals Sieg bei den Australian Open und seinem damals 21. Grand-Slam-Titel forderten mehrere Bürgerinitiativen, den Flughafen nach dem Tennisstar aus Manacor zu benennen. Im Gespräch waren „Aeropuerto Internacional Rafael Nadal“ und „Aeropuerto de Palma de Mallorca-Rafael Nadal“.

Eine Fotomontage, wie der Flughafen mit dem neuen Namen aussehen könnte. / DM

Die Initiative stieß in Teilen der Politik und Wirtschaft auf Zustimmung. Gleichzeitig formierte sich Widerstand. Unter dem Motto „L’aeroport ja té nom“ – „Der Flughafen hat bereits einen Namen“ – forderten zahlreiche Mallorquiner, an der traditionellen Bezeichnung Son Sant Joan festzuhalten.

Dieser Name ist nicht nur umgangssprachlich gebräuchlich. Laut Aena wurde der Flughafen im Juli 1960 offiziell als „Aeropuerto de Son Sant Joan“ für den nationalen und internationalen Verkehr eröffnet, nachdem der damalige Flughafen Son Bonet dem wachsenden Tourismus nicht genug Platz bieten konnte. Einige Sprachwissenschaftler halten im Katalanischen die Schreibweise Son Santjoan für korrekt.

Änderung noch nicht in Kraft

Vorerst bleibt es beim offiziellen Namen „Aeropuerto de Palma de Mallorca“. Erst nach Ablauf der Einspruchsfrist, Abschluss des Verfahrens und Veröffentlichung der Verordnung würde die neue Bezeichnung „Aeropuerto de Palma-Mallorca“ in Gesetzen, Dokumenten und Verwaltungsunterlagen verwendet.

Der aktuelle Vorschlag versucht damit, drei Aspekte miteinander zu verbinden: den offiziellen Namen der Hauptstadt, die internationale Bekanntheit Mallorcas und die Bedeutung des Flughafens für die gesamte Insel.

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