Sonnenfinsternis auf Mallorca: So wirkt sich das Naturspektakel auf den Flughafen aus

Während die Balearen-Regierung seit Wochen Straßensperrungen und weitere Einschränkungen an Land ankündigt, soll der Flugverkehr am Tag der totalen Sonnenfinsternis weitgehend unbeeinträchtigt bleiben. Aena plant für den 12. August kein besonderes Protokoll, wie der Flughafenbetreiber auf Anfrage der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" mitteilte.

Piloten und Fluglotsen werden demnach wie an einem gewöhnlichen Betriebstag arbeiten. Auch während der knapp zweiminütigen vollständigen Verdunkelung sind keine Unterbrechungen vorgesehen. Das Naturspektakel habe keinen Einfluss auf die Systeme der Flugzeuge. Für Piloten sei der rasche Wechsel von Helligkeit zu Dunkelheit mit einem Sonnenuntergang vergleichbar.

Sonderflüge zum Beobachten der Finsternis

Der spanische Flugsicherungsbetreiber Enaire wird neben den regulären Verbindungen auch die Flugrouten spezieller Chartermaschinen koordinieren. Einige Fluggesellschaften und private Anbieter haben Flüge geplant, von denen aus Passagiere die Sonnenfinsternis beobachten können. Dabei soll vor allem der vorgeschriebene Sicherheitsabstand zwischen den Maschinen gewährleistet werden.

Mehr Zeit für die Fahrt zum Flughafen einplanen

Probleme könnte es jedoch bei der An- und Abreise nach Son Sant Joan geben. Wegen der angekündigten Straßensperrungen und der zahlreichen Menschen, die sich auf Mallorca zu den Beobachtungsorten bewegen werden, empfiehlt der balearische Reisebüroverband Aviba, zwei bis drei Stunden mehr für die Fahrt zum Flughafen einzuplanen.

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