Mallorcas Hoteliers raten Urlaubern: So sollten Sie sich während der Sonnenfinsternis verhalten

Mallorcas Hoteliersverband Fehm empfiehlt Urlaubern, die totale Sonnenfinsternis am 12. August möglichst von ihrem Hotel oder dessen unmittelbarer Umgebung aus zu verfolgen. Dadurch sollen unnötige Fahrten vermieden und Straßen sowie offizielle Beobachtungsplätze entlastet werden. Das gab die Fehm am Donnerstag (6.8.) in einer Pressemitteilung bekannt.

Hotels, von denen aus die Sonnenfinsternis gut zu sehen ist, sollen ihren Gästen nach Möglichkeit eine Beobachtung innerhalb der Anlage ermöglichen. In Häusern ohne direkte Sicht planen einige Betreiber Informationsveranstaltungen, Übertragungen oder Bildschirme. Die Urlauber sollen sich zudem über die offizielle Internetseite „Eclipsi Segur“ über Sicherheitsmaßnahmen, Verkehrsregelungen und ausgewiesene Beobachtungszonen informieren. Die Hotelvereinigung verweist außerdem auf die App „Horitzó Eclipsi 2026“, mit der sich prüfen lässt, wie gut die Sonnenfinsternis von einem bestimmten Standort aus sichtbar sein wird.

Schutz der Augen

Besonders wichtig sei der Schutz der Augen. Für die direkte Beobachtung der Sonne seien geeignete Schutzbrillen erforderlich. Daneben sollen Besucher die Hinweise zur Brandvermeidung und die örtlichen Verkehrsbeschränkungen beachten.

Die FEHM vertritt nach eigenen Angaben 23 Hotelverbände mit insgesamt knapp 800 Betrieben auf Mallorca. Die Sonnenfinsternis werde von der Branche nicht als touristisches Produkt beworben. Im Mittelpunkt stünden eine sichere Beobachtung und die Vermeidung zusätzlicher Verkehrsströme.