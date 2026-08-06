Sonnenfinsternis auf Mallorca für Spontane: So teuer sind Hotels und Flüge jetzt

Wucher zur Sonnenfinsternis wurde den Hoteliers auf Mallorca bereits vor Monaten vorgeworfen. Und es stimmt ja, einige Unterkünfte auf der Insel verlangen rund um den 12. August wahre Fantasiepreise. Da kostet eine Nacht in einem Vier-Sterne-Hotel dann auch mal mehrere Tausend Euro. Aber das muss nicht sein.

Selbst wer kurz entschlossen nach Mallorca kommen möchte, um die Sonnenfinsternis auf der Insel zu erleben, findet noch bezahlbare Angebote in verschiedenen Hotels der Insel. Zugegebenermaßen gibt es nicht mehr viel Auswahl, aber eine Suche bei der Buchungsplattform Booking hat dann doch noch einige Unterkünfte ausgespuckt, für die man nicht gleich sein Auto verkaufen muss.

Zwei Nächte für zwei Personen mit Vollpension für 353 Euro

So gibt es etwa im Hotel Don Jaime der Kette Bluesea in Cala Millor an der Ostküste rund um das Datum des Jahres noch Verfügbarkeit. Wer beispielsweise vom 1 1. bis zum 13. August zwei Nächte im Doppelzimmer bucht, zahlt dafür mit Vollpension 353 Euro. All-inclusive gibt es für 380 Euro.

Es verwundert nicht, dass die meisten freien Hotelzimmer an der Ostküste der Insel zu finden sind – dort, wo die Sonnenfinsternis nicht ganz so einfach zu sehen ist. Noch etwas günstiger geht es unterdessen im Hotel Sur in Cala Bona. Bei dem Angebot des Zwei-Sterne-Hotels ist zwar keine Verpflegung dabei, dafür gibt es zwei Nächte im Doppelzimmer aber schon für 289 Euro.

Es muss nicht immer ein Hotel sein

Und wer gar keinen Luxus benötigt, kommt im Hostal Corona in Cala Ratjada schon für 160 Euro bei einem Aufenthalt von zwei Nächten unter. Dafür gibt es sogar ein Zimmer mit seitlichem Meerblick.

Auf der anderen Seite der Insel, dort, wo man der Sonnenfinsternis näher ist, finden sich ebenfalls noch bezahlbare Übernachtungspreise. Immerhin Vier-Sterne-Komfort bekommen Urlauber im Leonardo Royal Hotel in Palmanova geboten. Dort schlagen zwei Nächte für zwei Personen mit Halbpension inklusive auf Booking mit 523 Euro zu Buche.

Deutlich günstiger geht es in einer Ferienwohnung, wie etwa in den Apartamentos Torre Playa in Port de Pollença. Hier kosten zwei Nächte, selbstredend ohne Verpflegung, für zwei Personen 335 Euro. Und in den Alcudia Apartments, die ebenfalls günstig für eine Betrachtung der Finsternis an der Westküste liegen, kosten die beiden Nächte für zwei Personen 308 Euro.

Das kosten die Flüge

Nun bringt das beste Hotelangebot nichts, wenn man nicht auch noch einen einigermaßen günstigen Flug auf die Insel erwischt. Unter anderem geht das, wenn man mit Ryanair von Köln/Bonn nach Palma fliegt. Für den Zeitraum vom 1 1. bis 13. August gibt es Stand Montag (3.8.) das günstigste Angebot für 1 19,98 Euro für Hin- und Rückflug, allerdings ohne Gepäck.

Noch billiger geht es vom Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden. Da werden für den Blitztrip momentan nur 103,98 Euro fällig. Von Nürnberg aus kommt man mit dem irischen Billigflieger immerhin für 133,98 Euro nach Palma und wieder zurück. Und wer aus Berlin auf die Insel möchte, kann das unter anderem mit Easyjet tun, muss dafür aber schon deutlich tiefer in die Tasche greifen.

Hamburg mit kuriosen Preisen

Die günstigste Verbindung zwischen dem 1 1. und dem 13. August kostet 286 Euro. Auch Ryanair ist hier mit 265,23 Euro kaum günstiger. Und von Hamburg aus kostet der Kurztrip auf die Insel mit Condor 221 Euro, alle anderen Verbindungen sind teurer.

Besonders auffällig ist die Preisgestaltung bei Ryanair. Hier kommt man aus der Hansestadt für gerade mal 25,99 Euro nach Mallorca, für den Rückflug müssen dann aber 297,1 1 Euro berappt werden. Und auch die Tage danach gibt es keine Schnäppchen. Günstig wird es erst am 21. August für 62,99 Euro.

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