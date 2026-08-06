Abseits der Playa de Palma: Sieben besondere Badeplätze an der Küste von Llucmajor
Waren Sie schon einmal im hinteren Teil der Playa de Palma? Wie sehen die Strände ab da gen Südosten aus? Steiniger und felsiger. Wie viele der playas in den Urbanisationen Cala Blava, Bellavista, Maioris Decima, Puig de Ros und Badia Blava kennen Sie schon?
Playa S’Arenal:
Die Bucht von Palma ist lang. Der hinterste zu Llucmajor gehörende Strandabschnitt mit feinem weißen Sand ganz in der Nähe des Yachthafens von Arenal bietet Schatten unter Palmen und mit 100 Metern Breite viel Platz.
Es Caló de Sant Antoni:
Versteckter liegt dieser Strand mit Surfschule und Bar. Er ist etwa 95 Meter breit und 30 Meter breit. Es geht flach ins Wasser. Badegäste sollten nichts gegen Seegras haben. Kein Sonnenschirm- und Liegenverleih.
Cala Mosques:
Dieser trichterförmige sandige Strand ist von einer flachen Felsenküste umschlossen, 47 Meter lang und 35 Meter breit. Auch hier findet man für gewöhnlich Seegras (Posidonia) vor. Parken: zum Beispiel im Carrer Ondategui.
Platja Caló de ses Lleonardes:
Diese in einer Wohngegend gelegene u-förmige Minibucht misst gerade einmal 18 Meter Länge und 6 Meter Breite. Auch zu ihr gelangt man seitlich über eine Treppe. Serviceangebote sucht man vergebens.
Caló Fort:
Nur wenige Gehminuten entfernt liegt diese ähnlich kleine Bucht. Ein großer Vorteil im Hochsommer: Die umliegenden Felsen mittlerer Größe werfen morgens und abends ihren Schatten auf den Strand. Kein Serviceangebot.
Ses Olles de Son Granada de Baix:
Ganz in der Nähe des Mhares Beach Club (Llucmajor) liegt diese steinige, sehr beliebte Badestelle. Parken geht auf der Fläche, die bei Google Maps unter „Parking Pedreres de la Seu“ zu finden ist.
Mirador des Balconet (Pujador des Frares):
Über Holztreppen gelangt man zu dieser Beton-Aussichtsplattform in Badia Blava, die im Sommer auch als Badestelle genutzt wird. Vom Parkplatz aus sind es nur wenige Minuten zu Fuß.
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