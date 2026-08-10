Wenn der Urlaub im Knast endet: Diese rechtlichen Tretminen auf Mallorca sollten Sie kennen

Alkoholwerte

Anders als in einigen anderen europäischen Ländern, in denen ein zu hoher Alkoholwert vor allem mit Verwaltungsstrafen oder dem Entzug von Punkten geahndet wird, stellt das Führen eines Fahrzeugs – oder eines gemieteten Elektrorollers – mit einem Alkoholwert von mehr als 0,60 mg/l Atemalkohol (bzw. 1,2 g/l Blutalkohol) in Spanien eine Straftat gegen die Verkehrssicherheit dar. Dies kann eine Freiheitsstrafe, gemeinnützige Arbeit, den sofortigen Entzug der Fahrerlaubnis und eine Festnahme nach sich ziehen. Auch die Weigerung, sich einem Alkohol- oder Drogentest zu unterziehen, stellt für sich genommen eine Straftat dar.

Expressverfahren vor der Heimreise

Wird ein Urlauber wegen einer Straftat gegen die Verkehrssicherheit oder wegen eines geringfügigen Zwischenfalls festgenommen, wird der Fall von der spanischen Justiz häufig im Rahmen eines sogenannten „juicio rápido“, also eines beschleunigten Gerichtsverfahrens, behandelt. Das bedeutet, dass eine Verständigung oder Verurteilung innerhalb von 24 bis 48 Stunden erfolgen kann. Einer solchen Verständigung ohne angemessene rechtliche Beratung zuzustimmen, kann zu einem Eintrag ins Strafregister führen, der in der gesamten EU berücksichtigt werden kann.

Schäden und Zerstörungen in Unterkünften

Wer während eines Aufenthalts Schäden in einem Hotel, einer Ferienwohnung oder an öffentlichem Eigentum verursacht, muss nicht nur mit dem Verlust der Kaution rechnen. Nach dem spanischen Strafgesetzbuch kann die vorsätzliche oder grob fahrlässige Beschädigung von Eigentum den Straftatbestand der Sachbeschädigung erfüllen und je nach Höhe des verursachten Schadens strafrechtliche Einträge, Geldstrafen und sogar Freiheitsstrafen nach sich ziehen.

Safe Sex ...

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Strafverfahren wegen sexueller Übergriffe, an denen ausländische Staatsangehörige in Gebieten mit ausgeprägtem Nachtleben beteiligt sind, deutlich gestiegen. Der spanische Rechtsrahmen stellt besondere Anforderungen an den Nachweis der Einwilligung und unterscheidet sich damit erheblich von anderen Rechtsordnungen wie der deutschen.

„Ungebührliches Verhalten“

Der Konsum von Alkohol auf öffentlichen Straßen („Botellón“), Vandalismus, übermäßiger Lärm in Ferienunterkünften oder die Störung der öffentlichen Ordnung in touristischen Gebieten werden streng geahndet. Unter bestimmten Umständen – etwa bei der Beschädigung oder Verunstaltung von Gegenständen oder bei schwerwiegendem Ungehorsam gegenüber Amtsträgern – kann aus einem Verwaltungsverstoß eine Straftat werden.

Aufs Strafrecht spezialisierte Anwältin: Maria Barbancho. / Barbancho Legal

Die Rechte des Festgenommenen

Jeder in Spanien festgenommene Mensch hat das Recht, sich nicht selbst zu belasten und die Fragen der Polizei nicht zu beantworten. Ein auf Spanisch verfasstes Protokoll oder Dokument sollte niemals unterschrieben werden, wenn man dessen Inhalt nicht vollständig versteht oder keine verlässliche Übersetzung erhalten hat.

Anspruch auf Anwalt

In Spanien hat eine festgenommene Person das Recht, unverzüglich von einem Rechtsanwalt unterstützt zu werden. Zwar stellt der Staat einen Pflichtverteidiger zur Verfügung, doch der Reisende hat das uneingeschränkte Recht, bereits ab dem Zeitpunkt des polizeilichen Gewahrsams einen Anwalt seines Vertrauens zu beauftragen, der auf Strafrecht und internationales Strafrecht spezialisiert ist.

Recht auf kostenlosen Dolmetscher

Das spanische Recht und die europäischen Richtlinien garantieren ausländischen Personen, die kein Spanisch sprechen oder verstehen, das Recht auf einen Dolmetscher während des Polizeigewahrsams und vor Gericht.

Was kann das Konsulat?

Artikel 36 des Wiener Übereinkommens ermöglicht es einem Festgenommenen, zu verlangen, dass das deutsche Konsulat über seine Festnahme informiert wird. Das Konsulat übernimmt jedoch nicht die rechtliche Verteidigung, zahlt keine Kautionen und kann einen Touristen nicht von der Anwendung des spanischen Rechts befreien. Seine Aufgabe beschränkt sich darauf, über die Wahrung der Menschenrechte zu wachen und den Kontakt zu Angehörigen oder privaten Rechtsanwälten zu erleichtern.

Internationale anwaltliche Koordination

Wenn es während eines Urlaubs zu einem strafrechtlich relevanten Vorfall kommt, ist es entscheidend, über Anwälte zu verfügen, die mit den Abläufen der örtlichen Gerichte – etwa in Palma, Ibiza oder den Küstenregionen – vertraut sind und die Folgen des Verfahrens auch dann koordinieren können, wenn der Urlauber bereits in sein Heimatland zurückgekehrt ist.

Barbancho Legal ist eine auf Strafrecht und internationales Strafrecht spezialisierte Boutique-Kanzlei. Mit Büros in Barcelona, Madrid und Palma de Mallorca ist die Kanzlei insbesondere auf Auslieferungsverfahren, Europäische Haftbefehle und die Löschung von Red Notices bei Interpol spezialisiert.