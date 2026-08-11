Flughafen Mallorca am Limit: An mehreren August-Tagen drohen Kapazitätsengpässe

Am Flughafen Mallorca könnte es im August an mehreren Tagen zu Kapazitätsengpässen kommen. Das geht aus dem Sommer-Betriebsplan der europäischen Flugsicherungsorganisation Eurocontrol hervor. Demnach wird die erwartete Zahl an ankommenden Flügen an mehreren Tagen über der maximalen Kapazität des Airports liegen.

Bis zum 30. August rechnet Eurocontrol in Palma mit zehn Tagen, an denen die Nachfrage für mehr als zwei Stunden in Folge die Kapazität übersteigt. An weiteren sieben Tagen soll dies für jeweils zwei Stunden der Fall sein. Palma ist damit der einzige spanische Flughafen, den Eurocontrol in seiner Übersicht wegen einer möglichen Überlastung der Anlagen aufführt. Neben Palma nennt die Organisation unter anderem Istanbul und London sowie zahlreiche griechische Flughäfen wie Athen, Korfu, Heraklion, Mykonos, Rhodos und Zakynthos. Besonders angespannt ist die Lage dem Bericht zufolge in Athen und Zakynthos, wo an allen 27 untersuchten Tagen mit Engpässen gerechnet wird.

Auch im Luftraum über Spanien erwartet Eurocontrol in diesem Sommer eine hohe Belastung. Besonders betroffen sind die Kontrollzentren Barcelona, Madrid und Sevilla. Einige von ihnen überwachte Luftraumbereiche könnten zeitweise mehr Verkehr aufnehmen müssen, als sie normalerweise bewältigen können. Vor allem freitags und an Wochenenden drohen Engpässe.

Bis zu 37.000 Flüge täglich

Europaweit rechnet Eurocontrol im Zeitraum vom 3. August bis zum 13. September mit mehr als 36.000 Flügen täglich. An einzelnen Tagen sollen es mehr als 37.000 sein. Das entspricht einem Anstieg von drei bis fünf Prozent im Vergleich zum vergangenen Sommer. Um besonders stark belastete Bereiche zu entlasten, kann der Flugverkehr zwischen unterschiedlichen Lufträumen umverteilt werden. Bei hoher Auslastung können Flugzeuge außerdem warten müssen oder auf andere Routen geschickt werden.

Eurocontrol warnt zudem davor, dass schlechtes Wetter oder andere Störungen die Pünktlichkeit beeinträchtigen und im Tagesverlauf einen Dominoeffekt auslösen können. Deshalb sei es besonders wichtig, dass die ersten Flüge des Tages möglichst pünktlich abgewickelt werden.

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