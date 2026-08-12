Sieben Stunden vor Abflug am Flughafen: Sonnenfinsternis sorgt auf Mallorca für Mega-Andrang

Die Angst vor einem Verkehrschaos auf Mallorca wegen der totalen Sonnenfinsternis hat am Mittwochmorgen (12.8.) für ungewöhnlich großen Andrang im Abflugbereich des Flughafens Son Sant Joan gesorgt. Viele Urlauber und auch einige Residenten kamen deutlich früher als üblich an den Flughafen, weil sie befürchteten, wegen der angekündigten Verkehrsbeschränkungen ihren Flug zu verpassen.

Schon am Eingang des Terminals waren nahezu alle Sitzplätze belegt. Dutzende Reisende standen herum oder saßen auf dem Boden – noch bevor sie überhaupt die Sicherheitskontrollen passiert hatten. Zahlreiche Hotels, Transferdienste und Busunternehmen hatten ihren Kunden empfohlen, besonders früh zum Flughafen zu fahren.

Sieben Stunden vor Abflug am Airport

Álvaro, der am Nachmittag nach A Coruña fliegen wollte, war bereits fünf Stunden vor Abflug vor Ort. Sein Hotel habe die Gäste zwei Tage zuvor über die Verkehrsbeschränkungen informiert und geraten, entsprechend viel Zeit einzuplanen. Noch früher war Henning aus Düsseldorf am Flughafen: Sein Flug sollte um 16 Uhr starten, der Bus hatte ihn bereits um 9 Uhr am Airport abgesetzt. Auch andere Reisende berichteten, dass ihre Transferunternehmen ihnen zu mehreren Stunden Vorlauf geraten hätten.

Nicht alle Urlauber waren jedoch direkt informiert worden. Luka aus Frankfurt erklärte, sein Hotel habe keinen Hinweis gegeben. Erst andere Gäste hätten ihn auf mögliche Probleme aufmerksam gemacht. Daraufhin sei er sechs Stunden vor seinem Abflug zum Flughafen gefahren. Auch einige Residenten wollten kein Risiko eingehen. Gabriel, ein auf der Insel lebender Argentinier, zeigte sich angesichts des Andrangs erleichtert, früher gekommen zu sein.

Normalität im Ankunftsbereich

Deutlich ruhiger präsentierte sich dagegen der Ankunftsbereich des Flughafens. Unter den ankommenden Gästen befanden sich auch Urlauber, die eigens wegen der Sonnenfinsternis nach Mallorca gereist waren. Menefese und Sophie aus Edinburgh wollten nach ihrer Landung direkt in die Tramuntana fahren, äußerten allerdings Sorgen wegen möglicher Schwierigkeiten bei der Zufahrt. Andere Reisende wussten zwar von der Sonnenfinsternis, hatten ihre Reise aber unabhängig davon geplant. Einige erfuhren sogar erst nach der Landung von dem Ereignis.

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