Der Luxus ist zum Greifen nah: Erste Kreuzfahrt-Yacht von Four Seasons legt in Palma an
Die „Four Seasons I“ ist 207 Meter lang und bietet maximal 222 Gästen exklusiven Luxus mit Suiten ab 1.500 Euro pro Nacht
Der Hafen von Palma hat am Sonntagmorgen (16.8.) eine der spektakulärsten Besucherinnen der Saison empfangen. Die „Four Seasons I“, die erste Yacht der neuen Kreuzfahrtsparte der bekannten Luxushotelkette, machte bei ihrer ersten Mittelmeersaison im Hafen fest.
Mit einem klassischen Kreuzfahrtschiff hat die „Four Seasons I“ wenig gemein. Das Schiff ist 207 Meter lang, verfügt über 15 Decks und lediglich 95 Suiten, alle mit Außenlage und privaten Freiflächen. Die Preise beginnen bei etwa 1.500 Euro pro Nacht. Maximal 222 Gäste können an Bord reisen, bei nahezu einem Mitarbeiter pro Passagier.
Fast 930 Quadratmeter Wohnfläche
Das spektakulärste Zimmer ist die Funnel Suite. Sie erstreckt sich über mehrere Ebenen, bietet knapp 930 Quadratmeter Wohnfläche und großflächige Panoramaverglasung. Beim Design orientiert sich die Yacht an der goldenen Ära privater Luxusschiffe und unter anderem an der legendären „Christina O“ des griechischen Reeders Aristoteles Onassis.
An Bord gibt es elf Restaurants und Lounges, einen 20 Meter langen Salzwasserpool, Spa- und Wellnessbereiche sowie eine ausfahrbare Marina auf Meereshöhe. Diese kann sich über beide Schiffsseiten erstrecken und mehr als 670 Quadratmeter Fläche für Wassersport, Gastronomie und Entspannung bieten. Der Preis für eine siebentägige Kreuzfahrt an Bord der „Four Seasons I“ liegt – je nach gewählter Suite – zwischen 23.400 und 52.000 Euro pro Suite.
In die Karibik und auf die Bahamas
Die Ankunft in Palma hat einen direkten Mallorca-Bezug. Seit 2024 betreibt die Hotelgruppe das Four Seasons Resort Mallorca in Formentor, im historischen Hotel auf der Halbinsel bei Port de Pollença. Das Haus war der erste Standort der Marke auf der Insel und zählt inzwischen zu den renommiertesten Luxusresorts Mallorcas.
Die „Four Seasons I“ nahm am 20. März 2026 offiziell den Betrieb auf. Nach ihrer ersten Mittelmeersaison soll sie im Winter in die Karibik und auf die Bahamas wechseln.
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