Mehr Komfort auf dem Weg nach Mallorca: Premium BIZ Seat von Eurowings ab Winter buchbar
Eurowings plant die Einführung ihres neuen Premium BIZ Seat für die Wintersaison 2026/2027, Tickets sind ab sofort verfügbar
Die deutsche Fluggesellschaft Eurowings startet ab der Wintersaison 2026/2027 mit dem regelmäßigen Einsatz des neuen Premium BIZ Seat auf Mallorca-Flügen. Die Tickets können ab sofort gekauft werden, die Flüge starten dann ab dem 1. Dezember 2026. Im November werden die Flugzeuge der A320neo-Flotte umgerüstet, sodass statt dem klassischen 2x3-Layout ein 2x2-Layout entsteht.
Die Sitze der ersten beiden Reihen werden dann von 18 auf acht reduziert, um den Passagieren mehr Platz und Komfort zu gewähren. Versprochen werden mehr Beinfreiheit und Sitzfläche, sowie eine weiter verstellbare Rückenlehne und Beinablage. Außerdem sollen Gäste von einem Welcome-Drink, Catering, einem Erfrischungstuch und Nüssen profitieren.
Täglich im Premium BIZ Seat nach Palma
Getestet wurden die Sitze auf der Strecke von Berlin nach Dubai im November 2025. Nach dem Markttest und anschließendem positivem Feedback der Reisenden wurde das Konzept nun auf die gesamte A320neo-Flotte übernommen. Max Kowatzki, CEO von Eurowings, betont, dass Entspannung und Leichtigkeit für Urlauber wieder präsenter werden soll und stellt das komfortable Nutzungserlebnis der Sitze in den Vordergrund.
Geplant sind tägliche Flüge von Düsseldorf und vier wöchentliche Flüge ab Berlin in die Balearen-Hauptstadt. Neben Mallorca werden die Sitze auch auf Strecken von Deutschland nach Málaga, London und Dubai eingesetzt. Allerdings werden die Sitze zunächst nur saisonal in den Wintermonaten eingesetzt. Die Premium BIZ Seats nach Mallorca sind bereits im BIZclass-Tarif enthalten und können ab einem Preis von 199,99 Euro erworben werden.
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