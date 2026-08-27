Böse Überraschung bei der Ankunft? BR beleuchtet Ärger bei Pauschalreisen in Mallorca-Hotels

Auch in der aktuellen Woche ist Mallorca wieder im deutschen Fernsehen zu sehen, dieses Mal am Donnerstagabend (27.8.) um 19 Uhr beim BR in der Sendung "mehr/wert".

Laut der Ankündigung geht es in der halbstündigen Sendung um Pauschalreisen und darum, was Urlauber im Auge behalten solltnen. Zuschauer können Folgendes erwarten: "Seit Jahren verbringen sie ihren Urlaub auf Mallorca und buchen immer dasselbe Hotel. Doch bei ihrer Ankunft erleben sie eine Überraschung: Statt der gebuchten Unterkunft werden sie in einem anderen Hotel untergebracht. Gezeigt wird, welche Rechte Pauschalreisende in solchen Fällen haben, und worauf Urlauber bei der Buchung achten sollten", liest man in der Ankündigung.

Menschen gehen an einem Sommertag an der Kathedrale von Palma. / Clara Margais/dpa

Auch diese allgemeinen Themen werden behandelt

Daneben werden auch andere Nicht-Mallorca-Themen in der Sendung behandelt: "Sommergericht: alles über Lachs. Lachs gehört zu den beliebtesten Speisefischen der Welt. Viele schätzen ihn wegen seines Geschmacks und seiner wertvollen Fettsäuren. Doch immer wieder gibt es Berichte über Schadstoffe und Belastungen. "mehr/wert" nimmt Lachs genauer unter die Lupe und besucht eine Manufaktur, die daraus ein sommerliches Gericht zubereitet", so der Beschreibungstext in der Ankündigung.

Die Moderatorin der Sendung. / BR

Auch Tiefkühlbeeren und die Frage, ob sie krank machen können, werden in der Sendung genauer untersucht: "Beeren gehören für viele zum Sommer einfach dazu. Besonders praktisch sind tiefgekühlte Früchte aus dem Supermarkt. Doch sie können mit Krankheitserregern oder Rückständen belastet sein. Gezeigt wird, welche Risiken es gibt, und worauf Verbraucher beim Kauf und bei der Zubereitung achten sollten."

Als Letztes ist dann noch die vegane Bratwurst im Test. "Vegane Bratwürste sind längst in vielen Supermärkten zu finden. Doch welche Produkte überzeugen bei Geschmack und Konsistenz? Grillfans und ein Gourmetkoch testen fünf bekannte Marken im Blindvergleich. Gezeigt wird, welche Bratwürste besonders gut abschneiden und welcher Kandidat am meisten überrascht."

Darum geht es in dem Format

"mehr/wert" erklärt die Hintergründe der aktuellen Diskussionen in den Bereichen Wirtschaft und Soziales. Das Magazin, das immer donnerstags um 19 Uhr beim BR läuft, gibt Antworten auf Verbraucher- und Alltagsfragen.

Alle Folgen, also auch die Insel-Folge, sind im Nachgang in der ARD-Mediathek.