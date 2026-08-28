Auf den Spuren der verschwundenen Stadtmauer: Dieser Rundgang zeigt Palma von einer anderen Seite

Am Baluard de Sant Pere ist die historische Stadtbefestigung noch erhalten. Die Bastion verbindet Santa Catalina mit der Altstadt und liegt nahe der mondänen Einkaufsstraße Jaume III.

Die Geschichte ist allgegenwärtig. / Nele Bendgens

Weiter geht es entlang der Dalt Murada, der oberen Stadtmauer vorbei an der Seehandelsbörse (Sa Llotja) zur Flaniermeile Passeig des Born. Hier sehen wir einige Schmuckstücke der Stadtarchitektur: Almudaina-Palast, Kathedrale, Bischofssitz und den erst im 20. Jahrhundert angelegten künstlichen See im Parc de la Mar – ursprünglich lag die Kathedrale direkt am Meer. Darunter die ehemalige Kavalleriekaserne Ses Voltes, die heute als öffentlicher Kultur- und Veranstaltungsort mit Ausstellungsflächen und Freilufttheater genutzt wird.

Sa Riera: Wasserlauf, Park und reges Straßenleben. / Nele Bendgens

Das östliche Ende der erhaltenen Stadtmauer bildet der Baluard des Príncep, die Prinzenbastion. Im Frühjahr 2027 soll deren Renovierung abgeschlossen werden. Gemeinsam mit Es Baluard gehört sie zu den zwei einzigen noch erhaltenen Festungen der Renaissance-Wehranlage, die ganz Palma umgab.

Wo früher Tore standen, beginnt heute der Einkaufsbummel

Der nicht mehr bestehende größere Teil der Stadtbefestigung lässt sich anschließend anhand des Zickzack-Verlaufs der Avenidas weiterverfolgen. Nächster Halt: Porta de Sant Antoni. Das Stadttor ist verschwunden, der Name ist geblieben. Hier beginnt heute die Vía Sindicat.

Weiter geht es über die Avenidas zur Plaça d’Espanya und Plaça de la Porta Pintada. An dieser Stelle befand sich einst die „Bemaltes Tor“ genannte Porta de Santa Margalida, eines der wichtigsten Eingangstore der Stadt. Heute ein Verkehrsknotenpunkt und Startplatz für den Einkaufsbummel durch die Straßen Sant Miquel und Oms Richtung Zentrum. Der populäre Mercat de l’Olivar liegt nur wenige Schritte entfernt.

Über die Avinguda d’Alemanya und die Avinguda de Portugal erreicht man anschließend die Plaça del Fortí, wo eine Brücke über den Sturzwassergraben Torrent de sa Riera führt. Der Wasserlauf, der ursprünglich durch die Straßen La Rambla und Borne führte, wurde nach einer Flutkatastrophe im 17. Jahrhundert aus dem Stadtzentrum nach außen verlegt.

Weiter über den Passeig Mallorca, wo sich beidseits des parkähnlich gestalteten Kanalgeländes Geschäfte und Gastronomie befinden. Außerdem ist die große Einkaufsstraße Jaume III schnell erreicht. Folgt man dem Passeig Mallorca weiter Richtung Meer, gelangt man schließlich zurück zum Baluard de Sant Pere – und wir stehen wieder am Ausgangspunkt des Rundgangs.

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