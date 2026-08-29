Wetterchaos am Flughafen Mallorca: Verspätungen und eine ungeplante Nacht auf Ibiza

Das stürmische Wetter rund um Mallorca zum August-Ausklang hat am Freitagabend (28.8.) zu zahlreichen Verspätungen und Schwierigkeiten am Flughafen von Son Sant Joan geführt. Weil es rund um die Insel immer wieder heftiger regnete und starker Wind zu verzeichnen war, konnten einige Maschinen nicht wie geplant starten oder landen.

Eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena bestätigte die Schwierigkeiten, konnte aber nicht detaillieren, wie viele Verbindungen von Verspätungen betroffen waren. "Es gab zahlreiche Verzögerungen, aber die können ja auch verschiedene Ursachen haben", sagte die Sprecherin der MZ am Samstag. Ausfälle habe es keine gegeben.

Mehrere Stunden Verspätung

Wie die österreichische "Kronen-Zeitung" berichtet, war auch eine Redakteurin des Blattes in das Wetterchaos involviert. Dutzende Flüge seien am Freitagabend verspätet abgeflogen, die Startzeiten seien mehrfach nach hinten verschoben worden. „Statt um 21.45 Uhr lande ich erst um 0.45 Uhr in Klagenfurt – nach jetzigem Stand“, schilderte Jennifer Kapellari gegenüber der "Kronen-Zeitung" die Lage am Flughafen.

Ihre Fluglinie Ryanair habe als Gründe „Kapazitätsbeschränkungen beim Personal der Flugverkehrskontrolle ATC“ sowie „Stürme in Europa“ angegeben und einen Vier-Euro-Gutschein für jeden Fluggast herausgegeben, um sich etwas zu trinken kaufen zu können.

Eine Nacht auf Ibiza

Derweil mussten die Passagiere eines Tuifly-Fluges von Palma nach Düsseldorf eine ungeplante Nacht auf Ibiza verbringen. Wie aus Luftfahrtkreisen zu erfahren war, war das Wetterradar des Flugzeugs defekt.

Die auf Flightradar nachvollzogene Route des Tuifly-Fliegers. / Flightradar

Der Pilot entschied sich daraufhin zum Flughafen zurückzukehren, konnte aber wegen des schlechten Wetters in Palma nicht mehr landen. Deshalb wurde die Maschine nach Ibiza umgeleitet, wo es dann für die Fluggäste abends nicht mehr weiterging. Sie wurden in Hotels gebracht und flogen dann am Samstag zurück nach Nordrhein-Westfalen.

Bei Defekten geht es wieder zurück

Es ist keine Seltenheit, dass Flugzeuge wegen eines Defekts an den Ausgangsflughafen zurückkehren. Die Flugkapitäne sind angehalten, der Sicherheit in diesen Fällen Vorrang zu geben, auch wenn die Passagiere dann noch eine Nacht länger unterwegs sind.

Gerade im Fall eines defekten Wetterradars entschied sich der Pilot wohl zu dem Schritt, weil in Süd- und Mitteleuropa zu diesem Zeitpunkt mehrere Gewitterzellen unterwegs waren, die die Maschinen üblicherweise mit einem funktionierenden Radar umfliegen können.