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Dampf an Bord: Eurowings-Maschine auf dem Weg nach Mallorca muss schon in Paris wieder runter

131 Passagiere mussten nach ungeplanter Zwischenlandung übernachten, bevor sie nach Mallorca weiterreisen können. Viele hängen nach wie vor in Paris fest

Ein Airbus A319-100 der Fluglinie Eurowings startet in den Abendhimmel.

Ein Airbus A319-100 der Fluglinie Eurowings startet in den Abendhimmel. / Daniel Reinhardt/dpa

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Johannes Krayer

Johannes Krayer

Zwischenfall auf einem Eurowings-Flug von Köln/Bonn nach Mallorca: Am Samstagabend (29.8.) musste der Eurowings-Flug EW 590, der in Köln/Bonn gestartet war und sich auf dem Weg nach Palma befand, ungeplant bereits nach wenigen hundert Kilometern wieder auf die Erde. Schuld war ein Vorfall in der Bordküche.

Wie ein Unternehmenssprecher am Sonntagmorgen der MZ mitteilte, habe es eine "Dampfentwicklung in der hinteren Bordküche" gegeben. Deshalb sei das Flugzeug "vorsorglich außerplanmäßig am Samstagabend in Paris (CDG) gelandet", also auf dem Flughafen Charles de Gaulle.

Übernachtungen für 131 Passagiere

Weiter teilt der Sprecher mit: "Der Flug ist mit Prioritätsstatus normal gelandet und die Passagiere haben das Flugzeug normal verlassen. Das Flugzeug wurde in der Nacht vor Ort technisch überprüft."

Aufgrund der späten Uhrzeit konnten die Passagiere allerdings nicht mehr am Abend ihre Reise nach Mallorca fortsetzen. Deshalb habe Eurowings für alle 131 Passagiere Hotelübernachtungen und Transfers gestellt.

Sicherheit hat höchste Priorität

"Die Passagiere wurden auf nächstmögliche Flüge umgebucht", heißt es weiter vom Unternehmen, das die "entstandenen Unannehmlichkeiten" bedauere. Aber es gelte der Leitsatz: "Die Sicherheit der Passagiere und Crew war zu keiner Zeit gefährdet und hat für Eurowings stets oberste Priorität.“ Wann die Passagiere allerdings nun am Zielort Palma eintreffen, ist offenbar nicht klar.

Die Feuerwehr überprüfte in Paris das Flugzeug.

Die Feuerwehr überprüfte in Paris das Flugzeug. / privat

Die MZ hatte zunächst geschrieben, dass alle Reisenden im Laufe des Sonntagvormittags auf Mallorca eintreffen sollten. Das scheint aber nicht zu stimmen. Ein Leser berichtet nun, dass seine Frau mit dem Flug unterwegs war und seither in Paris festhängt.

Ihr sei ein Flug für Montagmorgen zunächst nach Wien und dann nach Palma angeboten worden. Die Urlauberin habe daraufhin auf eigene Kosten einen Flug nach Mallorca gebucht, um nicht zwei Nächte ihres Urlaubs zu verlieren.

Zwischenfall am Freitag

Erst am Freitagabend (28.8.) war es für zahlreiche Passagiere eines Mallorca-Fluges zu einem außerplanmäßigen Abstecher nach Ibiza gekommen. Eine Tuifly-Maschine wollte kurz nach dem Start in Palma wieder nach Mallorca zurückkehren, weil die Crew bemerkt hatte, dass das Wetterradar nicht funktionierte.

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Da aufgrund des schlechten Wetters rund um die Insel eine Landung auf Mallorca aber nicht möglich war, musste der Pilot nach Ibiza ausweichen, wo die Passagiere eine Nacht verbringen mussten, bis sie am Samstag in ihre Heimat nach Düsseldorf gebracht wurden.

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