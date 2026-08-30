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"Von Löschfahrzeugen umzingelt": So erlebte eine Passagierin den Dampf-Zwischenfall an Bord des Mallorca-Fliegers

Die Eurowings-Maschine musste wegen eines Vorfalls in der Bordküche in Paris zwischenlanden

Gestrandet in Paris: der Eurowings-Flieger EW 590.

Gestrandet in Paris: der Eurowings-Flieger EW 590. / privat

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Johannes Krayer

Johannes Krayer

Der Vorfall beim Eurowings-Flug EW 590 von Köln/Bonn nach Mallorca mit einer Zwischenlandung in Paris hat die Reisepläne der Passagiere ordentlich durcheinandergewirbelt. Der Flieger war am Samstagabend (29.8.) gestartet, musste nach kurzer Zeit aber in Paris auf dem Flughafen Charles de Gaulle zwischenlanden, weil aus der hinteren Bordküche Dampf austrat.

Bei der MZ hat sich am Sonntag ein Leser gemeldet, dessen Frau in dem Flugzeug nach Palma fliegen wollte. Herbert Mertens (Name geändert) beklagt sich im Gespräch mit der MZ über die Behandlung durch die Fluglinie. Zwar handelte es sich um einen Eurowings-Flug, durchgeführt wurde er allerdings vom tschechischen Wetlease-Partner Smartwings.

Feuerwehrleute am Flugzeug in Paris.

Feuerwehrleute am Flugzeug in Paris. / privat

Keine Information an Bord

Mertens berichtet, dass die Passagiere der Maschine lange Zeit überhaupt nicht wussten, was los sei. "Weder in der Luft noch nach der Landung in Paris gab es eine klärende Durchsage des Flugkapitäns", kritisiert Mertens, der wie seine Frau schon sehr lange mit Eurowings zwischen Deutschland und Mallorca hin- und herfliegen.

Als der Flieger dann in Paris aufgesetzt habe, sei er direkt "von Löschfahrzeugen umzingelt" gewesen, was zusätzlich zur fehlenden Information die Fluggäste nicht gerade beruhigte.

Weiterflug erst für Montag in Aussicht gestellt

Als dann klar war, dass es an diesem Abend nicht mehr nach Mallorca weitergehen würde, sollten die Passagiere in ein Hotel gebracht werden. "Aber auch das hat sehr lange gedauert, und vor allem für Familien mit Kindern war es keine einfache Situation", berichtet Mertens.

Feuerwehrfahrzeuge auf dem Rollfeld.

Feuerwehrfahrzeuge auf dem Rollfeld. / privat

Die Reisenden seien dann in eine Unterkunft in der Nähe des Flughafens gebracht worden, seine Frau sei auf einen Weiterflug nach Palma für Montag (31.8.) um 7.05 Uhr gebucht worden. "Dann hätte meine Frau fast zwei volle Tage ihres Urlaubs verpasst", sagt Mertens. Noch dazu habe der Link, den die Airline zur Bestätigung der Buchung geschickt habe, nicht funktioniert.

Selbst Flug für Sonntag gebucht

In Eigenregie beschlossen Mertens und seine Frau dann, einen Easyjet-Flug am Sonntag nach Palma zu buchen. Dieser kostete das Paar noch einmal knapp 300 Euro. "Mir geht es aber nicht ums Geld, sondern um die Behandlung der gestrandeten Passagiere durch die Fluglinie", stellt Mertens klar.

Zahlreiche Urlauber seien von Paris aus dann wieder nach Köln zurückgeflogen, weil sie ohnehin nur für wenige Tage nach Mallorca wollten und sich eine Ankunft zwei Tage später nicht gelohnt hätte.

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Die MZ hat bei Eurowings um ein Statement gebeten. Sobald dieses eintrifft, wird die Meldung dahingehend ergänzt.

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