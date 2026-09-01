Heftige Turbulenzen auf Mallorca-Flug: Wie der Pilot ganz einfach die Passagiere beruhigte

Ein Turbulenz-Vorfall sorgte am Freitag (28.8.) auf einem Mallorca-Flug für Unruhe unter den Passagieren. Der Kapitän meldete sich daraufhin per Durchsage, erklärte die Situation und versuchte, die Reisenden zu beruhigen. Das gelang und die Fluggäste applaudierten ihm sogar.

„Wenn ich nicht besorgt bin, müssen Sie es auch nicht sein“, sagte der Pilot des Fluges von Ibiza nach Palma. Das Radar habe keine Gewitter auf der weiteren Strecke angezeigt. Ursache der Turbulenzen seien vielmehr die aktuellen Wetterbedingungen mit Wolken, die von der Sahara Richtung Balearen zogen, und starke Höhenwinden gewesen. Zeitweise haben die Windböen Geschwindigkeiten von rund 100 Kilometer pro Stunde erreicht.

Einfache Lösung

Um ruhigere Luftschichten zu finden, kündigte der Kapitän an, die Flughöhe leicht zu senken. „Wir gehen ein bisschen tiefer“, erklärte er.

Der Vorfall fiel mit unbeständigem Wetter auf den Balearen zusammen. Der spanische Wetterdienst Aemet hatte für den Tag Wolken, Niederschläge mit Saharastaub, mögliche Gewitter und kräftigen Wind vorhergesagt. Für Aufmerksamkeit sorgte vor allem die gelassene Art des Piloten, der die Passagiere am Ende aufforderte, den Flug weiter zu genießen.

"Schlimmster Flug, den ich je hatte"

Auch eine Deutsche flog an dem Tag von Ibiza nach Palma, wohl aber in einer Maschine zuvor. Sie berichtet, die ersten 15 bis 20 Minuten seien die Hölle gewesen. Nach ruhigen fünf Minuten setzte das Flugzeug schon wieder zur Landung an und die Turbulenzen setzten sich fort. "Es war der schlimmste und turbulenteste Flug, den ich je hatte - und ich bin diese Strecke schon wirklich oft geflogen", sagt sie der MZ.