Berühmte Familie sperrt Wanderer auf Mallorca aus: Sóller hat jetzt genug und macht Druck

Schon lange gibt es auf Mallorca Auseinandersetzungen um den öffentlichen Wanderweg über die Finca Bàlitx d'Enmig. Die Besitzerfamilie March will den Durchgang für Wanderer weiterhin absperren, die Gemeinde Sóller will, dass der Weg für Wanderer nutzbar ist.

Jetzt will der Gemeinderat seine Anordnung bekräftigen, wonach die Eigentümer des Landguts die Schranke auf dem historischen Weg dauerhaft entfernen müssen. Die Route führt durch die Besitztümer der Marchs weiter in Richtung Sa Costera und Cala Tuent. Und endlich könnte sich hier wirklich etwas tun.

Acht Tage Zeit, um die Schranke zu entfernen

Der Gemeinderat plant, in der kommenden Woche den Einspruch der Eigentümer gegen den bereits im Februar gefassten Beschluss zurückweisen. Nach Angaben aus dem Rathaus will die PP-geführte Gemeinderegierung dem Plenum nahelegen, die Argumente der Familie March nicht anzuerkennen.

Damit würde die Forderung bestehen bleiben, das Hindernis zu beseitigen und den freien Durchgang auf dem öffentlichen Weg, der Teil der Ruta de Pedra en Sec ist, vollständig wiederherzustellen.

Für die Eigentümer wäre dies ein weiterer Rückschlag. Ihr Einspruch hatte die Umsetzung der städtischen Anordnung in den vergangenen Monaten zunächst gestoppt. Sobald der neue Beschluss gefasst und zugestellt ist, hat die Familie acht Tage Zeit, die Schranke zu entfernen.

Oder Sóller entfernt sie selbst

Kommt sie der Aufforderung nicht freiwillig nach, kann die Stadt selbst tätig werden. In diesem Fall würde Sóller die Schranke entfernen lassen und die Kosten anschließend den Eigentümern in Rechnung stellen.

Der Wanderweg. / DM

Der Streit um den Weg zieht sich bereits seit mehr als einem Jahrzehnt hin. Die Eigentümer von Bàlitx d’Enmig hatten den historischen Verlauf einst verlegt, damit Wanderer nicht unmittelbar an den Gebäuden des Landguts vorbeikommen. Zusätzlich wurde eine Schranke angebracht, die den ursprünglichen Weg versperrte. Die Änderung erfolgte ohne die erforderliche Genehmigung.

Der alternative Verlauf wurde von Organisationen zum Schutz öffentlicher Wege wiederholt kritisiert. Zudem waren Hinweisschilder aufgestellt worden, die jenen des Inselrats entlang der Ruta de Pedra en Sec ähnelten.

Zwangsgeld für die Gemeinde

Neue Dynamik hatte der Konflikt 2021 erhalten, als die Umweltbeamten die Verlegung des Weges beanstandeten. Später verhängte der Inselrat gegen die Gemeinde Sóller ein Zwangsgeld von 600 Euro pro Monat, weil der öffentliche Weg nicht wieder durchgängig zugänglich gemacht worden war.

Die Behörde vertrat die Auffassung, dass die Stadt für Erhalt und freie Nutzung des Weges verantwortlich sei. Die Zahlung der Strafe wurde später ausgesetzt, nachdem Sóller dagegen Rechtsmittel eingelegt hatte.

Die Familie hinter dem Landgut

Das Landgut Bàlitx d’Enmig gehört einer der wohlhabendsten Familien der Inseln, der Dynastie Fierro-March, also Nachfahren von Joan March, dem Gründer der Bank "Banca March".

Die Familie besitzt zahlreiche Ländereien auf Mallorca, unter anderem auch das Landgut Ternelles in der Tramuntana, auf dem der Schutz der vom Aussterben bedrohten Mönchsgeier vorangetrieben wird. Auch hier hatte es immer wieder Auseinandersetzungen wegen verschiedener Wegerechte gegeben.

Abonnieren, um zu lesen