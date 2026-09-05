Bis zu 30 Prozent mehr: Warum Fliegen ab Mallorca so teuer geworden ist

Flüge von Mallorca und den Nachbarinseln aufs spanische Festland und nach Europa haben sich je nach Strecke und Nachfrage um bis zu 30 Prozent verteuert. Nach Angaben des balearischen Reisebüroverbands Aviba treibt vor allem der gestiegene Kerosinpreis die Tarife nach oben. Hinzu kommen die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten und eine weiterhin hohe Nachfrage. Am Flughafen Palma sind am ersten Septemberwochenende insgesamt 3.010 Starts und Landungen geplant.

Von einer Entspannung zum Ende des Sommers ist bislang wenig zu spüren. Eine Stichprobe für Flüge von Mallorca nach Madrid und Barcelona Mitte September ergab für einen Freitag bei Iberia und Air Europa Preise zwischen 111 und 364 Euro. Auch Billigflieger sind nicht zwangsläufig günstiger: Ryanair verlangte für Madrid je nach Verbindung zwischen 84 und 229 Euro. Der niedrigste Tarif galt für einen Abflug nach 23 Uhr. Der Residentenrabatt für Balearenbewohner ist in diesen Preisen noch nicht berücksichtigt.

„Bei Flügen aufs Festland und nach Europa ist der Preisanstieg sehr deutlich zu spüren“, sagt Aviba-Präsident Pedro Fiol. Allerdings gebe es keine einheitliche Entwicklung. Einige Strecken seien sogar günstiger geworden, andere dagegen um bis zu 30 Prozent teurer. Bei Langstreckenflügen spielten Angebot und Nachfrage eine noch größere Rolle.

Pedro Fiol, Präsident des balearischen Reisebüroverbands Aviba. / B. Ramon

Strecken über den Persischen Golf besonders betroffen

Besonders stark hätten sich zunächst Verbindungen über den Persischen Golf verteuert. Nach Beginn des Konflikts hätten einige europäische Fluggesellschaften ihre Preise für Reisen nach Asien teilweise nahezu verdoppelt, erklärt Fiol. Inzwischen habe sich die Lage etwas beruhigt. Dazu trage nach seinen Angaben auch die stärkere Konkurrenz chinesischer Fluggesellschaften bei. Diese nutzen Drehkreuze wie Peking oder Shanghai, um Passagiere auf weitere Ziele in Asien zu verteilen.

Fiol führt die höheren Ticketpreise nicht ausschließlich auf den Kerosinpreis zurück. Auch bei Billigfluggesellschaften seien die Tarife gestiegen. Grundsätzlich bleibe es günstiger, früh zu buchen. In diesem Jahr hätten allerdings auch die Preise für kurzfristige Buchungen stark geschwankt.

Air Europa laut Reisebüros besonders teuer

Zusätzliche Kosten beklagen die balearischen Reisebüros bei Air Europa. Seit die Fluggesellschaft das Reservierungssystem Amadeus verlassen hat, können nach Angaben von Fiol zusätzliche Vertriebskosten entstehen. Bei einem Flug von Palma nach Madrid könne sich der Preis dadurch um bis zu 24 Euro erhöhen.

Fiol zufolge hat Air Europa ihre Tarife insgesamt deutlich angehoben. Die Gesellschaft verfüge inzwischen über einen festen Marktanteil und viele Stammkunden und sei deshalb weniger auf Reisebüros angewiesen. Gerade unter Bewohnern der Balearen ist die Airline nach seinen Angaben gefragt, unter anderem wegen ihres Service und weil Handgepäck häufig ohne zusätzlichen Aufpreis im Tarif enthalten ist.

Zu Beginn des Konflikts mit Iran hätten die geopolitischen Spannungen zunächst auch Buchungen gebremst, sagt Fiol. Die Sorge vor Flugreisen sei danach jedoch wieder zurückgegangen. Die Internationale Luftverkehrs-Vereinigung IATA erwartet nach seinen Angaben für 2026 einen durchschnittlichen Anstieg der Ticketerträge um sieben Prozent. Gleichzeitig sei der Preis für Flugtreibstoff von rund 90 auf 152 Dollar pro Barrel gestiegen – ein Plus von knapp 70 Prozent.

Auch Flüge nach Lateinamerika werden teurer

Zu den Märkten mit besonders hohen Preisen zählt laut Aviba auch Lateinamerika. Die Nachfrage aus Spanien sei dort seit Jahren stabil und reagiere vergleichsweise wenig auf steigende Preise. Solange das so bleibe, erwartet Fiol keinen deutlichen Rückgang der Tarife.

Eine wichtige Rolle spielten dabei Menschen aus lateinamerikanischen Ländern, die in Spanien leben und regelmäßig ihre Familien besuchen. Viele würden eher an anderer Stelle sparen, ihren Aufenthalt verkürzen oder andere Reisetermine wählen, als ganz auf die Reise zu verzichten. Diese stabile Nachfrage ermögliche es den Fluggesellschaften, hohe Preise auch bei einem größeren Angebot aufrechtzuerhalten.

Am Flughafen Palma bleibt das Verkehrsaufkommen derweil hoch. Aena rechnet am ersten Septemberwochenende mit 3.010 Flugbewegungen. Für Freitag (4.9.) waren 919 Starts und Landungen vorgesehen, für Samstag (5.9.) 1.046 und für Sonntag (6.9.) 1.045.

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