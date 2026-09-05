Wenn Palma an die Fluggrenze kommt: So werden die begehrten Slots verteilt

Mitte August gab Eurocontrol bekannt, dass der Flughafen Palma in diesem Monat an 17 Tagen mit Zeitfenstern zu kämpfen hätte, in denen die Nachfrage nach Flügen die offiziell festgelegte Kapazität überstieg. Damit ist Palma der einzige spanische Flughafen, der einem solchen Druck ausgesetzt ist – eine Situation, die der Flughafen in diesem Sommer mit London und Istanbul teilt.

Palma unter besonderem Flugdruck

Die Angaben von Eurocontrol, der Europäischen Organisation für die Sicherheit der Luftfahrt, lösten einen politischen Wirbel aus. Aus den Reihen der konservativen Partei (PP) wurde der Vorwurf laut, die Flughafenverwaltung Aena schlage einen anderen Kurs ein als die Balearen-Regierung, die auf eine Begrenzung des Tourismus abziele. „Aena plant nicht nur mit steigenden Passagierzahlen und will die Flughäfen der Inseln erweitern. Jetzt lesen wir, dass am Flughafen Palma bereits über der Kapazitätsgrenze gearbeitet wird“, sagte der Sprecher der PP-Parlamentsfraktion.

Kapazitätsgrenze heißt nicht Überlastung

Tatsächlich bedeutet die gestiegene Nachfrage jedoch nicht, dass der Flughafen Palma seine offiziell festgelegte Kapazität überschritten hat. Diese liegt bei 33 Landungen und 34 Starts pro Stunde. Die Grenze gilt seit mehr als 15 Jahren unverändert und soll vorerst auch nicht angehoben werden.

Zu viele Flüge gleichzeitig

Was passiert also, wenn für eine bestimmte Stunde mehr Flüge nachgefragt werden, als innerhalb dieser Kapazität abgewickelt werden können? Die zusätzlichen Flüge müssen zeitlich angepasst werden. Das kann bedeuten, dass ein Flugzeug vor dem Start am Boden warten muss, dass sich ein Flug verspätet, dass die Reihenfolge der Starts und Landungen verändert wird oder dass ein Flug auf ein anderes, weniger ausgelastetes Zeitfenster verlegt wird. Die offiziell festgelegte Kapazität pro Stunde wird also nicht einfach erhöht, wenn die Nachfrage steigt. Stattdessen werden die zusätzlichen Flüge auf andere Zeitfenster verteilt, in denen noch Kapazitäten frei sind.

Wo Palmas Flughafen tatsächlich an seine Grenzen kommt

Die maximale Kapazität pro Stunde wird nur an den Tagen mit dem höchsten Verkehrsaufkommen im Juli und August ausgeschöpft. Deshalb besteht bei den Passagierzahlen von Son Sant Joan grundsätzlich noch Wachstumspotenzial. In den sommerlichen Spitzenmonaten sind die Möglichkeiten dagegen eher begrenzt.

Die tatsächliche maximale Abfertigungskapazität hängt ab von der Kapazität der Start- und Landebahnen, der Terminals sowie der Fluggastbrücken und Stellplätze für die Flugzeuge. In Spanien gibt es mittlerweile keinen anderen Flughafen, der mit einem einzigen Terminal so viele Passagiere abfertigt. An besonders stark frequentierten Sommertagen können sich dort bis zu 20.000 Menschen gleichzeitig aufhalten. Am 12. August wurde mit 40.000 Menschen ein neuer Spitzenwert erreicht, also am Tag der Sonnenfinsternis.

Wer entscheidet über die begehrten Start- und Landezeiten?

Allerdings ist es nicht einmal Aena direkt oder der Flughafen Palma, der die Flugpläne erstellt und die Flüge auf die verschiedenen Zeitfenster verteilt.

Aena veröffentlicht zunächst die offiziell festgelegte Betriebskapazität. Auf dieser Grundlage ist anschließend eine Vereinigung namens AECFA für die Vergabe der sogenannten Slots zuständig, der Zeitfenster für Starts und Landungen an den spanischen Flughäfen. AECFA ist eine private, unabhängige und gemeinnützige Organisation, die von der spanischen Regierung mit dieser Aufgabe betraut wurde.

Die Vergabe erfolgt auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern jeweils für eine gesamte Sommer- und Wintersaison. Grundlage ist die tatsächliche Kapazität der Flughäfen, die diese zuvor selbst gemeldet haben.

Die Regel im Kampf um die besten Slots

Die Anträge der Fluggesellschaften werden nicht nach dem Zufallsprinzip bearbeitet. Üblicherweise werden die Flugpläne und Zeitfenster des Vorjahres weitgehend beibehalten. Für den Wettbewerb der Airlines um die attraktivsten Start- und Landezeiten gelten jedoch Regeln. Eine der wichtigsten ist die sogenannte 80/20-Regel. Sie besagt, dass eine Fluggesellschaft ein historisches Recht auf ihre bisherigen Zeitfenster hat, wenn sie nachweisen kann, dass sie diese mindestens 80 Prozent der zugewiesenen Zeit genutzt hat.

Wird diese Mindestquote ohne triftigen Grund unterschritten – Streiks oder Sperrungen des Luftraums –, verliert die Airline den betreffenden Slot. Dieser fällt dann an den sogenannten Slot-Pool, also den Reserve-Pool, zurück. Die dort verfügbaren Slots werden anschließend zu gleichen Teilen aufgeteilt: 50 Prozent gehen an neue Marktteilnehmer, die übrigen 50 Prozent an die bereits am Flughafen vertretenen Fluggesellschaften.

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