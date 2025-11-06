Tapas-Festival TaPalma: Diese leckeren Häppchen können Sie jetzt auf Mallorca probieren
Die Sieger der 20. TaPalma stehen fest. Bis Sonntag warten in 34 Lokalen 68 Häppchen auf uns
Ihr Weg bei der diesjährigen TaPalma sollte Sie unbedingt auch in den Polígono Can Valero führen – ins Restaurant Morralla. Denn dort gibt es neben dem äußerst leckeren Angebot der Speisekarte auch zwei besondere Tapas. Die eine heißt „Croa-Lamar“. Damit konnte Chefkoch Kike Erazo, der Vorjahressieger der TaPalma, in der Kategorie „freie“ Tapa erneut das Siegertreppchen des Wettbewerbs besteigen. Gefüllt ist die Croissant- Variante mit einem aufwendig hergestellten und reduzierten Kalmar-Rind-Eintopf.
Die zweite Tapa ist eine Hommage des gebürtigen Argentiniers an ein bekanntes argentinisches Gebäck, die alfajores, und heißt „Alfajor mallorquín“. Damit wurde Erazo Dritter in der zweiten Wettbewerbs-Kategorie, bei der die Tapa mit Sobrassada zubereitet werden musste, gemäß dem Kooperationspartner, der IGP Sobrassada de Mallorca.
68 Tapas in 34 Restaurants
Zu seinem „Sieger-Gen“ befragten wir Kike Erazo bereits Anfang des Jahres nach den Doppelgewinnen bei der TaPalma 2024 und den Wettbewerben der Gastromesse HoReCa. „Tricks gibt es keine, aber man muss nicht nur gut kochen können, sondern Fantasie haben, die Optik sollte stimmen, und es muss einem Spaß machen“, sagte er.
Die TaPalma findet in diesem Jahr schon zum 20. Mal statt. Bis auf die beiden Anfangsjahre, in denen es einen zentralen Event im Pueblo Español gab, besucht man die teilnehmenden Lokale vor Ort – in diesem Jahr bis Sonntag (9.11.) – und lässt sich die Tapas schmecken. Sie kosten maximal 4 Euro. Insgesamt nehmen 34 Restaurants mit 68 verschiedenen Tapas teil. Auf tapalma.com sind alle teilnehmenden Restaurants mit ihren jeweiligen Tapas samt Fotos aufgeführt.
Wettbewerb im Kongresszentrum
Beim Wettbewerb, der am Montag (3.11.) im Kongresszentrum stattfand, entschied eine Jury unter Vorsitz des mehrfachen TaPalma-Siegers Igor Rodríguez. Ihm zur Seite standen dieses Jahr unter anderen der Zwei-Michelin-Sternekoch Álvaro Salazar, Miquel Calent und der Sternekoch Aaron Ortiz aus Pamplona. Zehn Köche bereiteten vor der Jury ihre Sobrassada-Tapa und neun Köche die „freie“ Tapa vor. Drei Köche oder Restaurants traten in beiden Kategorien an. Moderiert wurde die Veranstaltung wie immer souverän von Beatriz Díez Mayans, Direktorin des Co-Veranstalters Agencia.Com.
Im Foyer des Kongresszentrums warteten Stände mit Produkten der Sponsoren und Unterstützer wie Sobrassada, Eis, Käse, Bier, Wein, Kaffee, Fruchtsäfte und Wasser auf eine Verkostung durch die Besucher. Die waren zahlreich erschienen, vor allem Freunde, Familie und Kollegen der Teilnehmer, die wie Fanclubs ihren jeweiligen Favoriten bejubelten und für Stimmung im Saal sorgten.
Die weiteren Ergebnisse: Sieger in der Kategorie Sobrassada-Tapas wurde Alexander Pincay vom Restaurant Chez Camille mit seinem Sobrassada-Donut vor Pablo Rodríguez vom Übeck und Erazo. Bei der „freien“ Tapa folgten Kike Erazo auf den Plätzen zwei und drei Albert Marín von der Arume Sake Bar und Miguel Ángel Mejías vom Restaurant S’Hort im Casino Mallorca.
