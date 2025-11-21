Vor Palmas Kathedrale: Parc de la Mar wird für 9,4 Millionen Euro aufgehübscht

Die Stadtverwaltung von Palma hat die zweite Sanierungsphase des zwischen Kathedrale und Meer gelegenen Parc de la Mar genehmigt. Das fürs Projekt bewilligte Budget beträgt 9.432.548 Euro, von denen 6 Millionen Euro aus Mitteln der Steuer für nachhaltigen Tourismus (ITS) finanziert werden.

Mehr als eineinhalb Jahre Sanierungsdauer

Die Bauarbeiten sollen in der zweiten Jahreshälfte 2026 beginnen und schätzungsweise 20 Monate dauern. Insbesondere sollen nach Angaben der Stadtverwaltung das Pflaster erneuert werden, sowie die Deckenkonstruktionen über dem Parkplatz und dem Lokal abgedichtet werden. Der Plan sieht außerdem vor, Sitzbänke, Stufen, Mülleimer, Geländer, und Mäuerchen zu reparieren oder zu ersetzen. Zudem werden Beleuchtungsanlage und Trinkwasserversorgung sowie die vorhandene Telekommunikationsinfrastruktur erneuert.

Auch die Stufen sollen saniert werden. / B. Ramon

Öffentliche Weiternutzung des Parks möglich

Laut einer Pressemitteilung der Stadt Palma soll die Neugestaltung das Areal zudem barrierefreier machen. Gleichzeitig wolle man das ursprüngliche Design wahren. Während der Arbeiten wird eine teilweise öffentliche Weiternutzung des Parks möglich sein. Die erste Phase der Sanierungsarbeiten hatte 2022 begonnen. Phase drei und vier sollen nach Abschluss der nächstes Jahr anstehenden zweiten Phase noch folgen.