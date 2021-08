Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Donnerstag (26.8.) die gestohlen gemeldete Trabrenn-Stute Breath of Blues gefunden und ihrem rechtmäßigen Eigentümer Carlos Cruellas zurückgegeben. "Sie hat ein paar Kratzer, aber ansonsten ist sie wohl auf", erklärte Cruellas, der sich auf dem Gestüt Son Ferragut um das Tier kümmert.

Die Stute hatte in den vergangenen Jahren knapp 145.000 Euro an Preisgeldern geholt. Die Besitzer hatten befürchtet, dass die Diebe das Tier bereits von der Insel geschafft hätten, um es an einen Zuchtbetrieb zu verkaufen. Der Wert wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

Die Nationalpolizei fand das Tier am Stadtrand von Palma im Viertel Es Fusteret. Weitere Einzelheiten zum Diebstahl wurden zunächst nicht bekannt. /tg